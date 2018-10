Buenos Aires 2018 | windsurf tricolore ' Speciale' | Giorgia domina e vince l' oro | Renna

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Alice Rinaudo è in testa dopo il ranking round di scherma : A volte la vita è strana: il pass per l’Italia nella gara femminile del Pentathlon moderno alle Olimpiadi Giovanili lo aveva conquistato Maria Beatrice Mercuri, in Argentina ci è andata Alice Rinaudo ed alla fine del ranking round di scherma l’azzurrina è in testa e culla sogni di medaglia al termine delle altre prove della finale di domani. L’azzurrina, che ha superato un field di 23 avversarie, è prima in solitaria con 250 ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giulia Campostrini fuori ai quarti nella pistola mista da 10 metri : Assegnato l’ultimo titolo nel Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella pistola 10 metri mista niente medaglia per l’Italia, con Giulia Campostrini fuori nei quarti di finale assieme al lettone Rihards Zorge. Oro alla tedesca Vanessa Seeger ed al bulgaro Kiril Kirov. Ieri si erano disputati qualificazioni ed ottavi, mentre oggi sono andati in scena gli ultimi tre turni ad eliminazione diretta. Seeger e Kirov hanno ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di venerdì 12 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (12 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Sesta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, venerdì 12 ottobre. Tiro a segno, prova a squadre miste internazionali di pistola 10 metri: 1. Mista (Vanessa Seeger dalla Germania e Kiril Kirov dalla Bulgaria) 2. ...

Badminton - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giovanni Toti in finale nella gara a squadre! Domani giocherà per l’oro : Ora possiamo dirlo, è medaglia sicura nonostante sia stato eliminato nella fase a gironi nel torneo di singolare, Giovanni Toti tiene alto il vessillo del Badminton italiano alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, dove è entrato in finale nella gara a squadre: il Team Alpha infatti ha sconfitto il Team Theta per 110-90 e Domani sfiderà il Team Omega, che oggi ha battuto all’ultimo punto per 110-109 il Team Zeta. L’azzurrino è stato ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Marco De Tullio - che rimonta per il bronzo! Doppia delusione per Thomas Ceccon : Marco De Tulio concede il bis sul podio dopo l’argento dei 400 stile libero e regala una emozione forte ai tifosi azzurri con una rimonta da favola nei confronti del campione europeo, l’ungherese Kalmar che gli è valso il bronzo. Partito in sordina, il barese ha saputo dare il meglio di sè nel finale andandosi a prendere un bronzo che sembrava una sorta di miraggio fino a 200 metri dal traguardo quando De Tullio si trovava a circa 2 ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di giovedì 11 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (9 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Quinta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, giovedì 11 ottobre. Tiro a segno, Carabina 10 m a squadre internazionali mista 1.Erdenechuluun (MGL) / Pekler (HUN) 2.Dereviagina (RUS) / Ramirez Ramos (MEX) 3.Kemppi (FIN) ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : in gara1 sesto posto per Davide Finocchietti e Lorenzo Benati : Si è aperto oggi il calendario delle gare di Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Format innovativo per questo torneo, che prevede la somma dei risultati di due gare in momenti distinti. Andiamo quindi a scoprire tutti i risulti di gara1 degli azzurri impegnati oggi. Partiamo dai 5000 metri di marcia con il sesto posto di Davide Finocchietti. Il giovane talento azzurro ha realizzato il tempo di 20:51.96, ...

Golf - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : al maschile titolo all’australiano Karl Vilips - ottavo posto per Andrea Romano : Andrea Romano chiude all’ottavo posto nel Golf alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). L’azzurro ha pagato a caro prezzo la prestazione sottotono odierna, con un +4 che lo ha portato a terminare con cinque colpi sopra il par e dover dire così addio alla zona medaglie. Il titolo è stato conquistato dall’australiano Karl Vilips, che ha fatto della costanza l’arma vincente, chiudendo con un -4 dopo il -1 del round conclusivo. ...

Golf - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : strepitosa Alessia Nobilio! L’azzurra conquista l’argento al playoff di spareggio : Prestazione eccezionale di Alessia Nobilio, che conquista la medaglia d’argento nel Golf alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). La 17enne azzurra riesce a salire sul secondo gradino del podio al termine di una gara combattuta fino all’ultima buca, grazie alla vittoria nel playoff di spareggio. Una prova davvero di grande carattere per la nostra portacolori, che dopo aver iniziato male questa ultima giornata, ha saputo reagire ...

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Italia al quinto posto - ma seconda per numero di medaglie : Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, tutti i podi e tutti i risultati. medagliere Olimpiadi Giovanili 2018 ...

BMX - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : la tedesca Lessmann e l’argentino Iriartes conquistano il titolo nel freestyle : Si sogno assegnati oggi i titoli nella BMX freestyle alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). In campo maschile conquista la medaglia d’oro l’atleta di casa Inaki Iriartes che vince la Big Final con il punteggio di 83.33. Alle sue spalle si piazzano il tedesco Evan Brandes con 82.00 e il lettone Patriks Viksna con 74.83, che portano così a casa rispettivamente argento e bronzo. Quarto e ultimo posto per il giapponese Yuma ...

Triathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Alessio Crociani trionfa con Europa 1 nella staffetta mista continentale : Dopo il bronzo nella gara individuale, Alessio Crociani conquista la medaglia d’oro nella staffetta mista continentale di Triathlon alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Il 16enne azzurro è salito sul gradino più alto del podio insieme ai compagni di squadra di Europa 1: il portoghese Alexandre Montez, la danese Sif Bendix Madsen e la svizzera Anja Weber. La formazione del vecchio continente si è imposta con il tempo ...

Tiro a segno - Olimpiadi giovanili Buenos Aires 2018 : Erdenechuluun/Pekler vincono la gara a squadre mista della carabina 10 m : L’ungherese Zalan Pekler e l’atleta della Mongolia Enkhmaa Erdenechuluun conquistano la medaglia d’oro nella gara a squadre mista internazionale della carabina 10 metri alle Olimpiadi giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Questa coppia si è imposta in finale di misura sul messicano Edson Ismael Ramirez Ramos e sulla russa Anastasiia Dereviagina, sconfitti per 10-9. Sul terzo gradino del podio salgono invece l’argentino Facundo Firmapaz e ...