BUDUCNOST OLIMPIA MILANO Streaming video e diretta tv | testa a testa e orario basket

Basket - Eurolega 2018-2019 : esordio in Montenegro per Milano. L’Olimpia è ospite del BUDUCNOST : Sarà una prima complicata per l’Olimpia Milano nell’Eurolega 2018-2019. La squadra di Simone Pianigiani farà visita venerdì (ore 18.45) ai montenegrini del Buducnost. Una trasferta quella di Podgorica che apre un periodo molto intenso per l’Armani Exchange, che nel giro di una settimana dovrà affrontare quattro partite (Bologna in campionato e poi la doppia sfida europea con Real Madrid e Olympiacos). Milano ha cominciato al ...