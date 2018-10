Brexit | per l' Europa può essere un disastro miliardario

L'Italia è pericolosa quanto la Brexit e la guerra dei dazi. Lo dicono gli economisti : Preoccupa il circolo vizioso debito-banche in Italia che rischia di contagiare l'Eurozona. E' l'allarme del Fondo monetario internazionale nel Global Financial Stability Report , Gfsr, , dove si ...

Ema ad Amsterdam per Brexit - Canary Wharf chiede 320 milioni di danni : Il trasferimento dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) da Londra ad Amsterdam lascerà un segno per le tasche dei contribuenti europei o per il mercato immobiliare londinese. Il destino dell'Ema si incrocia con la Brexit e a tenere banco, questa volta, non sono le polemiche sull'assegnazione della sede all’Olanda o la scarsa trasparenza che ha portato Milano a perdere la partita, ma un contenzioso legale che oppone l'Ema ...

Brexit - lettera aperta dai musicisti a May : rischio prigione culturale per Uk : ... dall'arte alla scienza. Nell'appello, promosso da sir Bob Geldof e pubblicato dall'Observer, il domenicale del Guardian, si denuncia il timore che l'uscita dall'Ue si trasformi in una 'prigione ...

Perché Airbus - Leonardo-Finmeccanica e Rolls-Royce temono un'hard Brexit : L'articolo di Angela Zoppo, giornalista di Mf/Milano finanza, sull'analisi di Moody's sui contraccolpi per aerospazio e difesa se Regno Unito e Ue non troveranno un accordo sulla Brexit Airbus, ...

Brexit - più vicina la chiusura dell'accordo. Per Juncker aumentate le chance : Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker impegnato al buon esito dei negoziati sulla Brexit spera di raggiungere un accordo con Londra, a novembre. "Ho ragione di credere che le ...

May : "Brexit - momento cruciale per GB" : 15.46 Therese May,parlando al Congresso dei Tory,ha avvertito che i negoziati per il divorzio dalla Ue stanno "entrando nella fase più difficile" chiedendo al suo partito di rimanere unito e appoggiare il suo piano con Bruxelles. "La Gran Bretagna non ha paura di uscire senza un accordo,se deve" e sottolinea ma "nessuno più di lei lo vuole". "Ci sarà un nuovo sistema per l'immigrazione che metterà fine una volta per tutte alla libertà di ...

May al congresso Tory : ""Abbandoniamo il sogno di una Brexit perfetta. Un secondo referendum? Sarebbe voto politico"" : "Non abbiamo paura di uscire senza un accordo". La premier britannica, Theresa May, nel corso del suo intervento al congresso Tory ha affrontato nuovamente la questione della Brexit e dei negoziati con l'Ue, ribadendo l'ipotesi del 'no deal' già accennata nel corso del vertice Ue di Salisburgo. Ha chiesto, poi, rispetto da parte di Bruxelles: "Tratterò l'Unione europea con nient'altro che rispetto. Il Regno Unito si aspetta la ...

Gb - Pmi servizi vede crescita stabile - preoccupazione per Brexit : Il settore britannico dei servizi ha mantenuto a settembre un ritmo di crescita stabile, anche se l'incertezza sul futuro dopo la Brexit continua a pesare sull'andamento dell'economia. Lo mostra l'indagine Ihs Markit/Cips pubblicata oggi.

Johnson - sorrisi e sferzate : "Questa Brexit ci umilia". May a rischio per l'Ulster : BoJo rincara la dose: 'È pericoloso e instabile, politicamente ed economicamente umiliante per una democrazia da 2mila miliardi di sterline, la quinta del mondo'. E aggiunge: 'Questa non è democrazia.

Brexit - Johnson : "Piano May per accordo Ue non rispetta il voto" : Il piano varato dal Premier Theresa May per un accordo con l'Ue sulla Brexit "non è ciò per cui abbiamo votato", non rispetta "la democrazia". A parlare Boris Johnson al Congresso Tory di Birmingham. ...

Johnson al congresso Tory : "Il piano May sulla Brexit? Non è ciò per cui abbiamo votato. Infame l'idea di un secondo referendum" : Un secco no al piano May sulla Brexit e un attacco feroce all'avversario Jeremy Corbyn. È iniziato così l'intervento di Boris Johnson al congresso Tory, a Birmingham. sulla possibilità di una seconda consultazione sulla Brexit è stato categorico: "l'idea di un secondo voto è Infame, ma l'ovvia fragilità democratica del piano Chequers intensificherà solamente simili appelli", ha affermato. Il ...

Brexit - May propone una sovrattassa sulla casa per gli stranieri : già duello fra Theresa May e Boris Johnson nella giornata inaugurale, quella delle riunioni preparatorie, della conferenza annuale del Partito Conservatore di Birmingham. Un congresso dominato dai ...

Brexit - i remainers vogliono un nuovo referendum per rientrare nell'Ue : Gli esponenti di questo fronte accusano il governo di 'giocare d'azzardo smaccatamente con l'economia britannica e la vita della gente', avvertendo che in cosi poco tempo per portare a termine i ...