Botte alla fidanzatina | 19enne denunciato Formia | stalking ed estorsione | minacce anche

Rapina e Botte in villa : tagliato un lobo alla moglie | "Peggio di Arancia meccanica" : Rapina cruenta in una villa in località Carminiello di Lanciano. Le vittime sono Carlo Martelli, 69 anni, fondatore dell' associazione Anffas, e la moglie Niva Bazzan alla quale i malviventi hanno tagliato il lobo dell'orecchio destro. Illeso il figlio disabile

Lite furiosa tra Nicki Minaj e la rapper Cardi B : insulti - Botte e scarpe che volano alla Fashion Week : Lite prima social e poi fisica tra Nicki Minaj e la rapper Cardi B. alla Fashion Week di New York le due artiste si sono ritrovate nella stessa sala circondate da paparazzi e rispettivi entourage, quando Minaj sembra abbia commentato in maniera poco simpatica la figlia di Cardi B. Quest’ultima l’ha prima insultata e poi le ha lanciato la propria scarpa prima di essere bloccata dai presenti. Lo “scontro” è poi proseguito ...

Botte alla moglie e abusi sulla figlia - padre-padrone sotto accusa : doppia inchiesta della Procura : di Marina Mingarelli Ai carabinieri della stazione di Ferentino che erano intervenuti in suo aiuto il 18 maggio scorso, lei, una casalinga di 39 anni, aveva raccontato delle angherie e dei soprusi che ...

Botte e minacce alla madre per i soldi della droga : arrestato figlio violento nel Napoletano : Botte e minacce alla madre per ottenere denaro per l'acquisto di droga. È stato arrestato con l'accusa di estorsione, lesioni personali e danneggiamento ai danni della madre convivente un ...

Cittadella - massacrata di Botte dalla figlia : anziana muore dopo tre settimane : Questa fa parte di quelle vicende [VIDEO] di cui non si vorrebbe mai avere notizia e che riguarda i sempre più frequenti casi di maltrattamenti e violenze che gli anziani si ritrovano a subire. In questo caso, le violenze hanno portato l'anziana signora di novantuno anni, Maria Barci, addirittura alla morte dopo tre settimane di ricovero in ospedale. I fatti si sono verificati a Cittadella, all'interno dell'ospedale della zona dove era stata ...

Parma - picchiata dal marito : salvata in strada dalla polizia/ Scalza e sotto choc - Botte davanti alla figlia : Parma, picchiata dal marito scappa in strada: salvata dalla polizia. Scalza ed in evidente stato di choc la donna ha confidato le violenze avvenute davanti alla figlia minore.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Alla WRC di Pechino Botte da orbi fra i robot sul ring : Roma,, askanews, - Si chiama "King of bots", ed è un vero e proprio torneo fra piccoli "gladiatori" meccanizzati: a Pechino, nell'ambito della World robot Conference, è arrivato anche questo show ...

Maxi rissa fra turiste per un selfie alla Fontana di Trevi : Botte da orbi per lo scatto perfetto : Otto le persone coinvolte in una vera e propria rissa a suon di spintoni e colpi proibiti: gli agenti della polizia...