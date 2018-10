Borse | Milano va giù e lo spread risale a 309

Il terremoto finanziario di Wall Street affossa le Borse asiatiche ed europee. Milano a -1 - 84% : Le turbolenze sui mercati internazionali anche oggi hanno pesato sugli indici europei, con Milano che ha pagato uno dei prezzi maggiori (-1,84%). All’indomani della seduta peggiore da febbraio, Wall Street non è riuscita a ritrovare slancio, anzi è rimasta sotto la pressione delle vendite. Stesso discorso per Parigi (-1,83%), Francoforte (-1,48%), ...

Wall Street manda ko le Borse europee - Milano chiude a -1 - 71% : Milano, 10 ott., askanews, - Chiusura in deciso ribasso per Piazza Affari, trascinata dal tonfo di Wall Street. L'indice principale Ftse Mib, al termine di una seduta altalenante, ha perso l'1,71% ...

Milano torna in negativo con le altre Borse europee : Piazza Affari annulla i guadagni registrati a metà seduta , riconquistando il segno meno dell'avvio. Scambi in lieve ribasso anche a Wall Street. Sostanzialmente stabile l' Euro / Dollaro USA a 1,151. ...

Borse - Milano a -0 - 72%. Spread a 302 - 3 : 9.12 Apertura di segno negativo per le Borse europee, dopo i rialzi di ieri, quando Milano aveva chiuso a +1,06%. A Piazza Affari, l'Ftse Mib segna 0,72% a 19.922 punti. Deboli i titoli bancari. In rialzo a 302,3 punti in avvio lo Spread Btp-Bund tedesco,con rendimento del decennale al 3,55%. Londra -0,08%, Parigi -0,04% e Francoforte -0,03%. Euro a 1,1503 dollari e 130,02 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse poco mosse dopo il taglio del FMI. Bene l'oil a Milano : Da segnalare che gli esperti del FMI hanno tagliato anche le previsioni sulla crescita dell'economia italiana dall'1,5% all'1,2% per quest'anno e dall'1,1% all'1% per il prossimo. Intanto si muove in ...

Borse poco mosse dopo le stime del Fmi. A Milano ancora negativi i bancari : Le Borse europee aprono la seduta poco mosse dopo le stime del fondo monetario internazionale sul Pil dell'eurozona . Gli investitori guardano alle nuove tensioni commerciali tra Usa e Cina ed all'...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 38% : 9.14 Apertura di segno positivo per le Borse europee, che tentano di recuperare dopo l'avvio di settimana in netto ribasso. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,38% a 19.926 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 299 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,55%. Londra +0,13%, Parigi +0,04% e Francoforte +0,12%. Euro a 1,1486 dollari 129,87 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Lo spread chiude a quota 303 punti. Borse - Milano maglia nera : -2 - 43% : Ancora alta tensione sui mercati per la manovra che si appresta a varare il governo gialloverde con lo spread sopra quota 300 punti base e Piazza Affari in calo di oltre due punti percentuali. Gli...

Borse - Milano chiude in calo : tensioni con Bruxelles per il Def : Il Ftse Mib chiude la prima seduta della settimana in perdita del 2,4%: pesa ancora sull'andamento dei mercati la 'frizione'...

Borse Ue deboli - a Milano Mib -1 - 06% : 9.16 Avvio debole per le Borse europee che risentono del tonfo del mercato azionario di Shanghai. Parigi a -0,4%, Francoforte -0,5%, ribassi intorno allo 0,30% a Londra e Madrid. Piazza Affari apre in netto calo con il Mib a -1,06% e l'All Share a -0,97% Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 293,5 punti rispetto ai 285della chiusura di venerdì. L'euro apre in calo a 1,1504 dollari. Realizzi sul greggio:il future sul Wti scivola di oltre ...

Borse - Milano ancora in rosso Citi : "Scontro con Ue?Spread a 350" : Un'altra seduta negativa per la Borsa di Milano, gli indici azionari viaggiano infatti in territorio negativo, un andamento che andrebbe a concludere una settimana complessivamente in rosso per la piazza azionaria di Milano. Spread in calo sotto 280 punti base. Segui su affaritaliani.it

Borse europee in calo - Milano a -0 - 21% : 9.22 Apertura in calo per le Borse europee, in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti e delle conseguenti decisioni della Federal Reserve. A Piazza Affari,l'Ftse mib segna -0,21% a 20.569 punti. Margine Btp-Bund tedesco stabile a 279 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,33%. Londra -0,16%, Parigi e Francoforte entrambe a -0,06%. Euro a 1,1514 dollari e 131,14 yen in apertura dei mercati valutari europei.