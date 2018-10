Borsa | Ny apre in forte rialzo

Borsa : Milano in apre in rialzo - +0 - 86% - : ANSA, - Milano, 12 OTT - La Borsa di Milano apre in rialzo. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,86% a 19.522 punti.

Borsa.Tokyo apre in ribasso dello 0 - 76% : 03.08 La Borsa di Tokyo prosegue l'andamento in rosso dopo il secondo crollo consecutivo degli indici statunitensi: una dinamica che secondo gli investitori potrebbe preludere a un'ampia fase di correzione dei mercati azionari. Il Nikkei cede lo 0,76% a quota 22.499,89 nell'ultima seduta della settimana, con una perdita di 170punti. Sul fronte dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro a un livello di 112,10, e sulla moneta unica poco sotto a un ...

Borsa - Wall Street apre in lieve calo - DJ -0 - 22% - Nasdaq -0 - 11% : Roma, 11 ott. , askanews, - Avvio di contrattazioni ancora in calo a Wall Street, stavolta moderato dopo la caduta subita ieri. Alle prime battute l'indice Dow Jones segna un meno 0,22 per cento, lo ...

Borsa : Milano apre in calo - -1 - 27% - : ANSA, - Milano, 11 OTT - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,27% a 19.469 punti.

Borsa Tokyo apre in forte ribasso - -1 - 96% : ANSA, - Tokyo, 11 OTT - La Borsa di Tokyo apre la seduta in forte calo, seguendo la maggiore contrazione degli indici statunitensi da febbraio, con gli investitori che vendono i titoli del comparto ...

Borsa.Tokyo apre in forte calo a -1 - 96% : 02.19 Partenza in forte calo per la Borsa di Tokyo dopo il tonfo di Wall Street. L'indice Nikkei cede l'1,96% a 23.045,19 punti nelle prime battute sul fronte dei cambi lo yen torna a rivalutarsi rapidamente sul dollaro a 112, e sull'euro a 129,30.

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 72% - : ANSA, - Milano, 10 OTT - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,72% a 19.922 punti.

Piazza Affari parte in rosso. Gli investitori rimangono nervosi dopo le incertezze sul Def provocate dalla doppia bocciatura del documento da parte dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e di Banca d'talia. Borse Europee deboli

Piazza Affari si prepara ad un'apertura in rosso. I futures sulla Borsa di Milano sono fortemente negativi dopo la doppia bocciatura di BankItalia e dell'Upb del Def del governo Conte. Leggermente sopra la parità invece i futures sulla Borsa di Francofonte, nonostante anche l'economia tedesca inizi a dare segni di rallentmaneto per le tensioni commerciali con gli Stati Uniti.

Borsa - Tokyo apre positiva : Nikkei +0 - 21% : 3.08 Apertura in rialzo per la Borsa di Tokyo, con acquisti a prezzo ridotto per compensare l'impatto negativo di uno yen più alto. L'indice di riferimento Nikkei 225guadagna lo 0,21% (49,95 punti) salendo a quota 23.519,34, mentre l'indice Topix, più ampio, cresce dello 0,36% (6,37 punti) a 1.767,49. Il dollaro vale 112,95 yen nei primi scambi asiatici, contro i 112,99 yen a New York e gli oltre 113 yen registrati a Tokyo alla fine delle ...