Borsa : Milano incrementa rialzo - +0 - 6% - : ANSA, - Milano, 12 OTT - La Borsa di Milano, +0,6%, incrementa il rialzo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Piazza Affari è sostenuta dal rialzo delle banche e Pirelli, +3,4%,. Lo ...

Borsa : Milano in apre in rialzo - +0 - 86% - : ANSA, - Milano, 12 OTT - La Borsa di Milano apre in rialzo. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,86% a 19.522 punti. 12 ottobre 2018

Borsa : Milano chiude pesante - -1 - 84% - : ANSA, - Milano, 11 OTT - Piazza Affari chiude la seduta pesante con il Ftse Mib che cede l'1,84% a 19.356 punti, in linea con gli altri listini europei che risentono dell'andamento negativo di Wall ...

Borsa Milano in ribasso - banche meglio di Europa - vendite lusso - auto : La BORSA di MILANO è in ribasso con l'Europa dopo il netto calo di Wall Street ieri, alimentato dalle attese di un aumento dei rendimenti, causa la forza dell'economia Usa. Si attende il dato sui prezzi al consumo Usa, alle 14,30 italiane, che potrebbe dare ulteriori indicazioni sull'andamento dei tassi ufficiali negli Stati Uniti. A fronte di vendite ...

Borsa : Europa al tappeto con Wall Street - a Milano - -1 - 7% - crolla il lusso : L'Italia, inoltre, rimane ancora sorvegliata speciale, nel giorno in cui il ministro all'Economia, Giovanni Tria, ha di nuovo spiegato in Parlamento la manovra economica, sottolineando che il ...

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 71% - : ANSA, - Milano, 10 OTT - L'indice Ftse Mib della Borsa di Milano chiude in netto calo, -1,71%, sotto la soglia del 20.000 punti, a 19.719. 10 ottobre 2018

Borsa di Milano : banche ancora punite - richiesti i petroliferi : In un'audizione in Parlamento sul Def Giovanni Tria, ministro dell'Economia, proverà a gettare acqua sul fuoco delle polemiche, ma intanto a Piazza Affari sono ancora una volta le banche a pagare ...

Borsa : Europa conferma calo - Milano +0 - 85% : ANSA, - Milano, 9 OTT - Le Borse europee confermano il rosso dopo l'apertura in negativo di Wall Street. L'indice d'area Stoxx 600 cede oltre un quarto di punto così come Londra , -0,36%, e ...

Borsa Milano in calo su nuova debolezza banche - tiene settore oil : Le parole del ministro dell'Economia Giovanni Tria, che ha confermato oggi alla Commissione bilancio l'impianto della manovra finanziaria, non hanno avuto per ora l'effetto di rassicurare i mercati. ...