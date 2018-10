Boosta critica Amici di Maria De Filippi | le parole dell’ex professore di canto

optimaitalia

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Manca poco alla diciottesima edizione del talent showdiDecapitanato dalla stessaDe, e da tempo ormai girano voci sui presunti volti noti che faranno parte del cast tra i professori o tra la giuria del serale.In questi giorni ha avuto rilevanza anche un’intervista per Vanity Fair all’exdidella sedicesima edizione: Davide Dileo, meglio conosciuto come.Ciò che è certo è che non rivedremo ildella sedicesima edizione, perché nella suddetta intervista, spiegando anche i motivi di questo dissenso nei confronti del talent in cui ha lavorato in passato.“Non rifarei piùperché non mi sento a mio agio in quel contesto” ha dichiarato l’ex, “Non perché non mi piaccia la tv ma perché mi piace troppo la musica che in quel contenitore passa in secondo piano. E poi quello che non ...