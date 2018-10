Boom di presenze al Messina Street Food Fest

Boom di presenze a Ibla Buskers. Ieri sera conclusione in festa : L'idea affettiva di questa XXIV° edizione è infatti quella di rivitalizzare questa zona una volta un ghetto ebraico, proponendo tour guidati per conoscerne i racconti, e spettacoli in zone di Ragusa ...

US Open da record! Boom di presenze per l’edizione 2018 : Grande affluenza di pubblico agli US Open 2018: il torneo Slam americano ha fatto registrare 828.798 fan tra main draw e Fan Week Edizione da record, quella degli US Open 2018 che si è conclusa nello scorso weekend sui campi di Flushing Meadows. Durante le 3 settimane degli US Open 2018, comprendenti anche la settimana dedicata ai fan, i numeri legati alle presenze hanno fatto sorridere i vertici dello Slam a stelle e strisce. Gli incontro ...