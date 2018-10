Bonucci | “Ho fiducia nel presidente Gravina”

serieanews

: Bonucci: “In futuro vorrei allenare la Juve, è il mio sogno. Qui mi sento a casa, è la mia famiglia. Sono andato vi… - forumJuventus : Bonucci: “In futuro vorrei allenare la Juve, è il mio sogno. Qui mi sento a casa, è la mia famiglia. Sono andato vi… - News4UDC : RT @karda70: #Bonucci ci mette la faccia: “Ho fiducia nella Nazionale di #Mancini e nel lavoro che farà il presidente @gagravina ” #Gravina… - karda70 : #Bonucci ci mette la faccia: “Ho fiducia nella Nazionale di #Mancini e nel lavoro che farà il presidente @gagravina… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Ultima giornata di allenamenti a Coverciano per la Nazionale, che domani mattina partirà alla volta della Polonia alla vigilia del terzo incontro della UEFA Nations League in programma domenica (ore 20.45 – diretta su Rai 1) allo stadio Slaski di Chorzow. Match spareggio: chi vince si assicura il secondo posto del girone, chi perde retrocede