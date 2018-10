Bonucci | attacco alla Figc Eravamo al punto zero | non è cambiato nulla

Le minacce ai figli e l'attacco di Bonucci all'hater : «Sei uno schifo di essere» : Poi il messaggio: «Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontani i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa gente. Quello della violenza fatta di ...

Leonardo Bonucci, un papà insuperabileÈ successo di nuovo: Leonardo Bonucci ha ricevuto altre minacce on line che mettono in mezzo la sua ...

Juventus - Allegri non si nasconde : i ‘problemi’ di abbondanza in attacco - Bonucci e le caratteristiche di Cancelo : Vigilia di campionato in casa Juventus, i bianconeri dovranno vedersela con la Lazio nella seconda giornata di Serie A. Conferenza stampa per Massimiliano Allegri, ecco le dichiarazioni: “Mi aspetto grande entusiasmo. La Lazio ci ha battuti dopo 41 vittorie di seguito. Sarà la prima partita vera, importante. Bonucci è un giocatore della Juventus, andrà valutato come tutti noi per quello che farà sul campo. E’ tornato con ...