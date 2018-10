Bonucci attacca la Figc

adnkronos

: 'In un anno non è cambiato praticamente niente...' - BinaryOptionEU : 'In un anno non è cambiato praticamente niente...' - Adnkronos : 'In un anno non è cambiato praticamente niente...' - italianaradio1 : Pubblicato il: 12/10/2018 16:28 Bonucci entra in scivolata sui vertici del calcio italiano. Il difensore della Juve… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) ... Giancarlo Giorgetti, che ha parlato di 'anno zero' per il mondo del calcio: "Noi - ha detto il difensore in conferenza stampa da Coverciano dove è in ritiro con la Nazionale in vista della sfida di ...