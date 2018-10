lastampa

: VIDEO | Bolt stupisce, doppietta da bomber per l’uomo più veloce del mondo - LaStampaTV : VIDEO | Bolt stupisce, doppietta da bomber per l’uomo più veloce del mondo -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Show in amichevole per Usainche nella partita tra i Central Coast Mariners e il Macarthur South West United ha messo a segno una. L'piùdelè andato a segno per la squadra di casa prima con un sinistro potente rasoterra e poi con un tap-in a porta vuota, mandando in estasi il pubblico australiano.