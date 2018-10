serieanews

: Bolt imprendibile anche con il pallone: segna i primi gol da calciatore - Corriere : Bolt imprendibile anche con il pallone: segna i primi gol da calciatore - CorSport : #Bolt olte ogni limite: segna una doppietta nella prima amichevole da titolare ?? - karda70 : #Bolt segna una doppietta in #Australia: “Sono pronto per i #Mariners” – #VIDEO -

(Di venerdì 12 ottobre 2018)per Usainnell’amichevole che il Central Coast Mariners, squadra con cui sta facendo uno stage, ha giocato contro i Macarthur South West United, selezione dei migliori giocatori di seconda divisione dello stato del New South Wales. Il ‘re della velocità’, vincitore di 8 medaglie olimpiche in carriera, è stato schierato dal primo minuto … L'articolounain: “Sonoper i Mariners” –proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....