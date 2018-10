Bologna | il Pd perde anche nelle fusioni di Comuni E la legge Delrio è una delle cause

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 ottobre 2018) I progetti di fusione deiin Emilia Romagna sono stati bocciati in larga parte da elettrici ed elettori. È uno smacco clamoroso per l’orgoglio amministrativo del Partito democratico, ma la sconfitta, o meglio smentita, è solo l’ultima in ordine di tempo negli appuntamenti elettorali e referendari dell’ultimo triennio. Leriguardavano idi Castenaso con Granarolo e di Malalbergo con Baricella, in provincia di. Alla base di questi risultati, ci sono ragioni sia di merito che più generalmente politiche. Nell’ambito del sistema istituzionale attuale tutte le recenti proposte di riforma sono state o del tutto inconcludenti o peggiorative della situazione precedente. A cominciare dall’introduzione della città metropolitana diche è stata partorita nell’ambito delladi superamentoProvincie, cosiddettanumero 56/2014 che prevede ...