Bollo auto | c' è una novità per chi non lo ha pagato

Bollo auto - scadenza e sanzioni : come evitare brutte sorprese : Per evitare una stangata è bene ravvedersi in tempo. Ecco a cosa va incontro chi non paga il Bollo (o lo paga in ritardo)

Bollo auto - occhio ai rimborsi : Non tutti lo sanno, ma ci sono diversi casi in cui l'imposta può essere rimborsata. Le cose da sapere per non lasciare nelle...

Pagamento Bollo auto : come contestarlo e tutelarsi dagli avvisi : Non sono solo la rata del finanziamento, l’assicurazione, la benzina e il meccanico a rendere la nostra auto una delle spese più incisive nel nostro budget familiare, c’è anche il tradizionale bollo auto, che spesso si paga, a volte scade e ce ne scordiamo, altre volte ci viene richiesto un Pagamento che consideriamo non dovuto. Per non parlare delle sanzioni a cui andiamo incontro se non ci ravvediamo. Vediamo allora quando e come pagare il ...

Bollo AUTO/ Esenzione legge 104 e agevolazione Iva e Ipt per l’acquisto : BOLLO AUTO ed esenzioni legge 104, con agevolazioni Iva e Ipt per l'acquisto di nuovi veicoli. Le condizioni per poterne usufruire una volta ogni quattro anni(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 10:42:00 GMT)

Lombardia e Guardia di Finanza contro auto con targa straniera che non pagano il Bollo : Contrastare la circolazione di veicoli con targa estera non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Questo l’obiettivo principale

Bollo AUTO/ Si può non pagare in sempre più casi. La lotta ai furbetti del Bollo : bollo AUTO 2018, oltre i casi di esenzione, ci si chiede se la tassa di circolazione subirà delle modifiche con la Legge di bilancio. Intanto si combattono i furbetti del bollo(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:14:00 GMT)

Lombardia : protocollo Regione-Gdf contro auto straniere non pagano Bollo : Milano, 14 set. (AdnKronos) - Contrastare la circolazione di veicoli con targa estera non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Questo l'obiettivo principale del protocollo sottoscritto dal comandante regionale della Guardia di Finanza, generale Piero Burla, con il presidente della

Lombardia : protocollo Regione-Gdf contro auto straniere non pagano Bollo (2) : (AdnKronos) - "La sottoscrizione di questo atto - ha detto Burla - costituisce un'ulteriore declinazione della trasversalità dell'operato della Guardia di finanza. Tende a valorizzare i risultati conseguiti nelle quotidiane attività di controllo economico del territorio, in particolare quelle finali

Bollo auto non pagato - i rischi tra prescrizione e debito 'infinito' : Dopo tre anni dal mancato pagamento il debito va in prescrizione, ma esiste un meccanismo che può trasformare l'imposta...

Bollo auto 2018/ Esenzioni e agevolazioni saranno oggetto di una riforma del Governo? : Il Bollo auto rappresenta una delle tasse sicuramente meno amate dagli italiani e il cui pagamento non è semplice da ricordare. Esistono però casi di esenzione permanente(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 14:09:00 GMT)

Bollo auto - ecco chi ha diritto a sconti ed esenzioni : Chiavi auto Il Bollo auto è una delle tasse meno amate dagli italiani. Si tratta, di fatto, di una tassa su possesso e circolazione delle vetture, da versare in misura diversa in base alla potenza dei veicoli anche se non sono utilizzati. La riscuotono le regioni e quindi ogni amministrazione stabilisce i criteri e le norme da applicare mentre il superBollo per le auto di grossa cilindrata viene versato direttamente allo Stato. Nel complesso, ...

Bollo auto 2018/ I casi in cui non si paga - le esenzioni permanenti : Il BOLLO AUTO rappresenta una delle tasse sicuramente meno amate dagli italiani e il cui pagamento non è semplice da ricordare. Esistono però casi di esenzione permanente(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:24:00 GMT)

Bollo auto 2018/ Esenzioni : quando non si paga. Ma l'Ue lavora ad una riforma radicale : Bollo auto 2018, possibili esenzione fino a 5 anni. I casi previsti variano da regione a regione con diverse modalità di agevolazione. Ma c'è anche chi paga l'addizionale(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 20:41:00 GMT)