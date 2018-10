Boccone amaro per il Huawei Mate 20 | le nanoSD doppiano il prezzo delle microSD

optimaitalia

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Abbiamo già parlato di fine di un'epoca per il20 e 20 Pro che supporterà per l'espansione dello spazio di archiviazione non più le classichema la loro relativa evoluzione hardware, ossia le. Nel nostro puntuale approfondimento, abbiamo riportato come la tecnologia possa di certo essere considerata un valido passo in avanti per l'esperienza utente, grazie alla nuova velocità di lettura di 90 MB/s. Si, ma a quale?Il noto leaker Roland Quandt, in arte su Twitter @rquandt, ha spifferato già il futuro costo che il prezioso accessorio avrà nel mercato europeo. Chiunque avrà il desiderio di espandere la memoria del proprio telefono nuovo di zecca con una scheda esterna dovrà farlo ad unanche doppio rispetto a quanto sarebbe stato possibile usufruendo della vecchia tecnologia.Facciamo un paio di calcoli: le nuove, le uniche ...