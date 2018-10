Boccia | Spread sganciato dai fatti Draghi? Parla troppo dell' Italia

Manovra - Conte “non si tocca” : allarme spread/ Ultime notizie Fitch Boccia : Salvini “non ascoltiamo burocrati” : Manovra Economica: le Ultime notizie sul Def, allarme spread e Fitch . Conte , "non si tocca": Salvini contro Ue, "non ascoltiamo i burocrati". Pronta una crisi di Governo?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:58:00 GMT)

Conte : 'Spread scenderà'. Di Maio : 'Fitch? Bene - ha promosso altri governi e ora Boccia noi' : 'Non consideriamo assolutamente questa possibilità perché conosciamo così Bene i fondamentali della nostra economia e sappiamo che gli operatori sono persone che investono conoscendo e quando conosceranno la nostra manovra siamo assolutamente fiduciosi che tutto lo spread potrà scendere e sarà tutto sotto ...

Manovra - audizione Tria dopo Bocciatura Ufficio Bilancio/ Ultime notizie - Salvini “non si cambia per spread” : Manovra Economica, nuova audizione Tria dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: Ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 10:23:00 GMT)