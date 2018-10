BMW X7 - Un primo sguardo alla nuova super Suv

quattroruote

(Di venerdì 12 ottobre 2018) La BMW ha diffuso un nuovo teaser dedicatoX7. L'ammiraglia della gamma Suv si mostra per ora solo in parte nella zona frontale, confermando quanto già visto nei mesi scorsi durante lo sviluppo dei prototipi. Il doppio rene molto grande e le dimensioni abbondanti la rendono unica nel panorama del marchio. Non è ancora stata annunciata la data di debutto, ma è probabile che possa avvenire al Salone di Los Angeles (dal 30 novembre al 9 dicembre). Ammiraglia a ruote alte. La X7 si inserisce in un segmento inedito per la BMW, che fino ad oggi vedeva nella X5 la massima espressione tra le sport utility. Nasce come variante a ruote alte della Serie 7 e propone la formula dell'abitacolo sette posti su tre file, pensato con un occhio di riguardo per le esigenze del mercato americano. La gamma dei powetrain dovrebbe derivare appunto dSerie 7, incluse le versioni ...