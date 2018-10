it.euronews

: Blengini a azzurre pallavolocredeteci - #Blengini #azzurre #pallavolocredeteci - zazoomnews : Blengini a azzurre pallavolocredeteci - #Blengini #azzurre #pallavolocredeteci - TgNewsWeb : Blengini a azzurre pallavolo,'credeteci' - ansacalciosport : Blengini alle azzurre della pallavolo, 'Credeteci'. 'Giocare dall'altra parte del mondo diverso che farlo in casa'… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) ANSA, - TRENTO, 12 OTT - Non usa la parola 'pressione' ma il nocciolo, forse, sta tutto lì. Gianlorenzoha solo sfiorato il sogno mondo mondiale con l'Italvolley; è arrivato alle Final Six, per poi crollare davanti alla Serbia e compromettere tutto. Le ragazze guidate da Davide Mazzanti invece, in questi giorni ai Mondiali in ...