Biglietti Toto Tour 2019 | date concerti | prezzi | info

I Toto in Italia nel 2019 - annunciati tre concerti : info e Biglietti in prevendita per i live : I Toto in Italia nel 2019 portano tre tappe del già lunghissimo tour che hanno intitolato 40 Trips Around The Sun. Se poteva sembrare una tournée infinita, con le nuove date anche in Italia il gruppo ha dato l'impressione di non volersi fermare presto con i live, che arriveranno nel nostro paese dopo le date indoor del mese di marzo. Steve Porcaro approdano quindi in Italia per la data del 3 luglio al Summer Festival di Marostica in ...