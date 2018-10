Biglia | “Nel derby con l’Inter conta solo la vittoria”

serieanews

: RT @IlReDellEst: Paqueta/Ibra a parte, se a gennaio ci sarà spazio per un altro colpo bisognerà guardare al centrocampo. Il ruolo è quello… - Fefinho83 : RT @IlReDellEst: Paqueta/Ibra a parte, se a gennaio ci sarà spazio per un altro colpo bisognerà guardare al centrocampo. Il ruolo è quello… - PaoloMancini30 : RT @IlReDellEst: Paqueta/Ibra a parte, se a gennaio ci sarà spazio per un altro colpo bisognerà guardare al centrocampo. Il ruolo è quello… - tlk89 : @IlReDellEst Cioè nel Milan metti Tonali al posto di Biglia? Onesto per me stai dicendo una cosa inesatta -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) “Prepararsi alsapendo chela vittoria è positivo, in partita può succedere di tutto, ma l’importante è prepararsi mentalmente”, lo dice il centrocampista del Milan Lucasin merito alla stracittadina in programma la prossima settimana.CARICO PER IL”Unè uguale in Argentina, in Belgio, a Roma. Ma questo … L'articolo: “Nelcon l’Interla vittoria” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....