Bethesda | con Fallout 76 non si stravolgerà la lore della saga

Pete Hines di Bethesda : la prossima generazione di console dovrebbe essere basata sullo streaming e sul cross-play : Mentre potrebbero passare ancora un paio di anni, non è irragionevole pensare che ci stiamo avvicinando al lancio delle console di nuova generazione di Sony e Microsoft. E mentre ancora non sappiamo nulla dei nuovi hardware, ci sono alcune cose che possiamo ritenere come "sicure" per queste nuove console. Ad esempio, possiamo supporre che saranno molto più potenti di quelle attuali o che supporteranno i giochi 4K fin dall'inizio.Tuttavia, ...

Pete Hines di Bethesda è a conoscenza di alcune informazioni sulla prossima generazione di console : Sembra che lo studio responsabile di Fallout e The Elder Scrolls, Bethesda, sia tra le società di sviluppo che sono state informate riguardo la prossima ondata di console. Il dirigente del marketing di Bethesda, Pete Hines, ha dichiarato in un'intervista che conosce "alcune cose" sui nuovi sistemi, ma non può ancora condividere alcun dettaglio."Sono curioso di vedere che aspetto avranno e quanto saranno diverse", ha detto a The Telegraph (via ...

Pete Hines di Bethesda non teme la concorrenza : "periodo autunnale affollato? C'è spazio per tutti" : Fallout 76 è previsto per Xbox One, PC e PS4 il prossimo 14 novembre, al culmine della calda stagione del videogioco che coincide con l'autunno, durante la quale arrivano sugli scaffali le monolitiche produzioni tripla A delle grandi aziende del settore.Solo nel mese di ottobre e novembre, esordiranno sul mercato colossi come Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4, Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V e Fallout 76, quest'ultimo che ...

Bethesda conferma : in Fallout 76 ci saranno microtransazioni solo per gli oggetti cosmetici : Lo scorso mese erano giunte notizie relative alle microtransazioni di Fallout 76. Si tratta, come per molti altri giochi, di un argomento molto delicato ma, al tempo, sembrava che le microtransazioni del nuovo Fallout fossero legate solamente agli oggetti cosmetici.Ebbene, stando a quanto riportato da ResetEra, è arrivata la conferma di Pete Hines a Metro Game Central: "abbiamo microtransazioni in Fallout 76. Ma sono solo cosmetiche. Qualunque ...

Bethesda e War Child UK insieme per un concerto di beneficenza : L'importante organizzazione di beneficenza War Child UK, in collaborazione con Bethesda Softworks e Metropolis Music è lieta di annunciare l'evento War Child UK presenta Bethesda Game Studios in concerto, una serata dedicata alla musica dal vivo tratta dai titoli del pluripremiato sviluppatore presso il London Eventim Apollo di Hammersmith sabato 3 novembre.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Come parte della campagna di raccolta fondi ...

Fallout 76 : Bethesda presenta le armi nucleari con un simpatico filmato : Bethesda presenta le armi nucleari di Fallout 76 pubblicando un interessante filmato della serie "Vault-Tec presenta" intitolato "Pace atomica! Video sulle armi nucleari".Come possiamo vedere, il simpatico filmato ci insegnerà a sfruttare al meglio il "potere dell'atomo", ma vediamo insieme il comunicato ufficiale Bethesda per tutti i dettagli al riguardo:Read more…