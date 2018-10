Bertè choc da Maurizio Costanzo | ' Mio padre? Un bastardo | sono contenta sia morto'

Loredana Bertè choc in tv : «Mio padre era un bastardo - sono felice che sia morto» : Parole forti quelle di Loredana Berté a L'Intervista di Maurizio Costanzo, andata in onda su Canale 5. ' Ho visto mio padre prendere a calci mia madre per farla abortire all'ottavo mese di gravidanza '...