BergamoScienza | dall’intelligenza delle piante all’immondizia spaziale

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Fino a domenica 21 ottobre proseguirà la XVI edizione di, festival di divulgazione scientifica, che animerà la città con oltre 160 eventi, tutti gratuiti – conferenze, laboratori interattivi, spettacoli, mostre – con scienziati di fama internazionale. Domenica 14 ottobre alle 11.30 si terrà l’incontro Immondizia. La sfida per uno Spazio pulito in cui la fisica Luisa Innocenti spiegherà perché preservare la salute dell’ambiente sia una priorità, come pure unasfide più grandi del nostro secolo. Preservare un ambiente pulito riguarda anche l’ambito dello spazio: infatti i detriti rischiano di rendere inutilizzabili le altre orbite spaziali. Ecco perché progettare missioni che abbiano il minimo impatto sull’ambiente è importante. Luisa Innocenti è a capo del Clean Space Office dalla prima autorizzazione ricevuta dall’ESA nel 2012, rappresentando l’agenzia nei ...