Benzina | gasolio e gas | da oggi le nuove sigle europee

La Benzina diventa E - il gasolio è B : arrivano le etichette Ue per i carburanti : La benzina cambia nome: dal 12 ottobre, per identificare i carburanti saranno obbligatori etichette e sigle. È l’effetto di una regolamento europeo che vuole facilitare gli automobilisti a scegliere il carburante adatto anche in Paesi diversi dal proprio. Così la benzina sarà identificata da un’etichetta circolare con la lettera E, il diesel avrà un’etichetta quadrata con le sigle B o XTL e i carburanti gassosi un’etichetta a forma di ...

Benzina - gasolio e gas : da oggi ai distributori troverete le nuove sigle europee : L’obiettivo è di rendere uniformi le etichette dei carburanti in Europa. I simboli saranno opposti sui nuovi mezzi e su quelli che saranno immatricolati: si troveranno accanto al tappo del serbatoio di carburante. Nessun accorgimento per i veicoli già in circolazione

Fiat - storico scacco al diesel : per la prima volta le auto a Benzina costano meno di quelle a gasolio [FOTO] : Per la prima volta in assoluto una casa automobilistica propone le vetture diesel a un costo inferiore rispetto alle vetture benzina dello stesso modello Un mese di ottobre ricco di novità per la pronta consegna Fiat, infatti gli italiani avranno la possibilità di mettersi al volante di una Fiat Tipo 1.3 Multijet da 95 CV a 11.900 euro nella versione a 4 porte, 12.900 euro per la 5 porte e 14.150 euro per la Station Wagon. Inoltre, vi è un ...

“Stangata!”. Salasso in arrivo per Benzina e gasolio : I prezzi dei carburanti dovrebbero registrare una nuovo aumento nei prossimi giorni. A sostenerlo nell’Osservatorio prezzi è il presidente di Figisc – Confcommercio, Maurizio Micheli.A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro, sottolinea Micheli, “ci sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa di prezzi in ...

Clima - Greenpeace : “Dieci anni per dire addio alle auto a Benzina - gasolio e alle ibride convenzionali” : “Se l’Europa intende onorare gli impegni presi con gli accordi di Parigi per limitare l’innalzamento delle temperature medie entro il grado e mezzo, la vendita di auto a benzina, a gasolio e delle ibride convenzionali dovrà finire entro il 2028“: è quanto emerge da uno studio commissionato da Greenpeace al prestigioso istituto di ricerca tedesco DLR. Il rapporto chiarisce anche che il numero delle auto a benzina e gasolio circolanti ...

L'esodo estivo e il pieno del carburante : +8 - 30€ per il gasolio e +6 - 75€ per la Benzina : Con l'arrivo del caldo, si è registrato un esodo di automobilisti non indifferente e, di conseguenza, l'applicazione delle accise relative al carburante sta gravando in maggior misura su chi, per raggiungere il mare o il luogo dove trascorrera' le vacanze, si trova costretto a fare un pieno. Per quanto constatato negli ultimi giorni, il Codacons ha deciso di denunciare tali rincari, rendendo note le percentuali degli aumenti per benzina e ...

