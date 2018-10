Benzina | diesel e Gpl | da oggi cambia tutto | tutte le novità al distributore

Prezzi Benzina - diesel e gpl : calma sulla rete carburanti italiana : calma sulla rete carburanti italiana: non si registrano oggi interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio Prezzi praticati con lieve tendenza alla salita. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,668 euro/litro, con i diversi marchi che ...

Rivoluzione Diesel e Benzina : debuttano oggi le etichette europee : cosa cambia : cambiano i nomi di Diesel, Benzina e gas, perché entrano in vigore da oggi – 12 ottobre 2018 – le nuove etichette europee carburante. Gli automobilisti si troveranno quindi di fronte ad alcune novità importanti dovute al regolamento europeo 2014/94, recepito in Italia con un apposito decreto legislativo del 2017. Sulle automobili nuove si troveranno in prossimità del tappo del serbatoio, mentre nelle stazioni di servizio saranno ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ancora rialzi : rialzi sul diesel sulla rete carburanti italiana: dopo l’intervento di ieri di Eni, oggi Q8 e Tamoil ritoccano all’insù di 1 cent i Prezzi raccomandati del gasolio. Sul territorio Prezzi praticati con tendenza alla crescita. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è ...

Fiat - A ottobre il diesel costa meno del Benzina : La Fiat ha lanciato una promozione sui modelli diesel, proponendoli per la prima volta a un prezzo inferiore rispetto a quelli benzina. La proposta commerciale sarà limitata al mese di ottobre e solo per le vetture in pronta consegna, anche abbinate al finanziamento Be-Smart.I vantaggi per Tipo e 500L. La proposta è relativa ai modelli Tipo e 500L con motori multijet: il vantaggio è di circa 3.000 euro, ai quali si aggiungono secondo Fiat gli ...

Benzina e diesel - fine della tregua : i prezzi tornano a salire : Dopo quattro giorni di calma piatta, arrivano nuovi aumenti sulla rete carburanti italiana: ecco tutti i prezzi aggiornati

Prezzi Benzina - diesel e gpl : tornano gli aumenti sulla rete carburanti : tornano gli aumenti sulla rete carburanti italiana dopo 4 giorni di stabilità: Eni è intervenuta oggi sul prezzo raccomandato del diesel, replicando il rialzo di 1 cent di venerdì scorso. Prezzi praticati sul territorio con tendenza alla crescita. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self della benzina ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : calma sulla rete carburanti : Fase di calma sulla rete carburanti nazionale: i Prezzi raccomandati dalle compagnie restano stabili. Pochi movimenti per i Prezzi praticati sul territorio. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,666 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,667 a 1,679 ...

Nuovo nome per Benzina e diesel : arrivano le etichette europee : Dal 12 ottobre chi dovrà fare rifornimento ai distributori di benzina e diesel troverà le nuove sigle che sostituiranno i nomi dei carburanti. Una direttiva dell’Unione europea ha infatti previsto una nuova misura per uniformare le etichette in tutta Europa. Le nuove sigle saranno E per la benzina e B per il diesel. Accanto al termine che designa il carburante nelle diverse lingue, i clienti dei 28 Paesi dell’Unione troveranno quindi anche ...

Benzina e diesel - arrivano i rincari : I prezzi dei carburanti dovrebbero registrare una nuovo aumento nei prossimi giorni. A sostenerlo nell'Osservatorio prezzi è il presidente di Figisc - Confcommercio, Maurizio Micheli. A meno di ...