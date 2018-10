Benedetta Mazza si racconta al Grande Fratello | “ho fatto una follia per Osvaldo” FOTO ...

Grande Fratello Vip 3 - Benedetta Mazza racconta la sua storia con il calciatore Osvaldo | Video : Benedetta Mazza, dopo i consigli di Alfonso Signorini, si sta aprendo nella casa del Grande Fratello Vip 3, raccontando alcune esperienza della sua vita. La prima è stata la storia d’amore con Pablo Osvaldo, ex calciatore di Juventus e Roma. L’ex professoressa de L’Eredità perse totalmente la testa per il calciatore (spesso paragonato a Johnny Depp), tanto da abbandonare il lavoro e trasferirsi in Argentina quando ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Stefano Sala e Benedetta Mazza : coccole e confidenze tra i due : GRANDE FRATELLO Vip 2018, l'eliminato terza puntata è Valerio Merola. In nomination finiscono Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Grandi emozioni per Francesco Monte(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Stefano Sala e Benedetta Mazza si piacciono? Al Gf Vip scatenano il gossip : Cosa è successo tra Stefano Sala e Benedetta Mazza prima del Grande Fratello Vip? Cosa bolle in pentola tra Benedetta Mazza e Stefano Sala? Si piacciono o sono solo amici? I due modelli si conoscono da qualche anno e sono molto amici, ma per qualcuno fra loro potrebbe esserci molto di più. Al Gf Vip […] L'articolo Stefano Sala e Benedetta Mazza si piacciono? Al Gf Vip scatenano il gossip proviene da gossip e Tv.

Benedetta Mazza/ Nella casa si rischia di perdere peso... e scatta la sindrome "Isola" (Grande Fratello Vip) : Benedetta Mazza, la biondissima ha stupito tutti per l'intelligenza e anche per la simpatia oltre che per l'evidente bellezza. È uno dei personaggi più brilanti. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 09:33:00 GMT)

Grande Fratello Vip - fisico Benedetta Mazza : lo sfogo che piace al web : Benedetta Mazza, sfogo sul fisico al Grande Fratello Vip: la reazione del pubblico social Benedetta Mazza sta cercando di farsi conoscere un po’ più a fondo dal pubblico italiano. Nel corso di tutta la sua carriera televisiva, la donna ha sempre dimostrato di non voler seguire ad ogni costo i canoni di bellezza tipici del […] L'articolo Grande Fratello Vip, fisico Benedetta Mazza: lo sfogo che piace al web proviene da Gossip e Tv.

GF Vip : la Marchesa d’Aragona delusa si sfoga con Benedetta Mazza : La Marchesa d’Aragona si confida con la Mazza al Grande Fratello Vip Ormai sono passate quasi 3 settimane dall’inizio della terza edizione del GF Vip. E la concorrente che più si è fatta notare è stata senza ombra di dubbio la Marchesa d’Aragona. Proprio quest’ultima, giusto stamattina, si è confidata con Benedetta Mazza, non nascondendo tutta la sua frustrazione per via degli atteggiamenti tenuti da alcuni inquilini ...

Benedetta Mazza confessa un problema di salute al GF Vip : Grande Fratello Vip: Benedetta Mazza confida un problema alla produzione Benedetta Mazza, durante la scorsa diretta del Lunedì sera con Ilary Blasi dagli studi di Roma, è stata additata come una delle concorrenti meno interessanti di questa terza edizione del GF Vip. Valerio Merola ha definito la ragazza poco stimolante e poco interessata a portare avanti discorsi o conversazioni con gli altri abitanti delle casa. Ora, a distanza di qualche ...

Grande Fratello Vip 2018/ Benedetta Mazza sott'accusa : "devi prendere posizione" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Lory Del Santo, dopo l'ingresso, si difende dalle critiche. Attacco dall'esterno per la Marchesa del Secco d'Aragona(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - Stefano Sala racconta del flirt con Benedetta Mazza : Tempo di rivelazioni nella casa del Grande Fratello Vip 3. In caverna il modello Stefano Sala ha fatto coming out su un accadimento che gli è successo qualche tempo fa con una ragazza presente nel programma. Ecco cosa ha detto ai coinquilini: Circa un anno e mezzo fa sono andato a fare una serata a Milano, e sono rimasto a dormire a casa di un’amica. Avevamo bevuto qualche bicchiere in più quindi ero abbastanza alticcio, e quando siamo ...