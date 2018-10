Belen Rodriguez da infarto | il backstage del servizio fotografico è hot VIDEO

Belen Rodriguez si toglie il reggiseno in diretta : il VIDEO hot scatena il caos sui social : Belen Rodriguez scatena il caos nelle ultime ore. Si parla tanto della bella showgirl argentina in particolar modo per quanto riguarda la storia d’amore con Andrea Iannone, la relazione con il pilota della MotoGp è giunta al capolinea. Tra nuove voci di gossip e smentite l’argentina regala spettacolo, in particolar modo ha fatto il giro del web un VIDEO pubblicato tra le Storie Instagram di Belen, la showgirl si toglie il ...

Belen Rodriguez senza reggiseno su Instagram : i social impazziscono ancora una volta : Belen Rodriguez ci riesce ancora una volta! La bella showgirl argentina ha la capacità di calamitare l'attenzione dei social come poche altre colleghe nel mondo e a distanza di qualche settimana dopo ...

Belen Rodriguez serata con Gabriele Giuffrida - ex della Boccino. Ma poi spunta il "cavaliere" Mirco Levati : Da quando Belen Rodriguez ha messo fine alla sua relazione, negli ultimi tempi molto tormentata, con Andrea Iannone è tornata a essere la reginetta indiscussa del gossip. L?addio col...

Gossip : secondo 'Chi' - Belen Rodriguez e De Martino potrebbero tornare insieme presto : Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo in coppia? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche tempo, e più precisamente da quando è stata ufficializzata la rottura tra la showgirl e Andrea Iannone [VIDEO]. Il settimanale Chi, nel suo numero uscito il 10 ottobre, sostiene che l'argentina e il ballerino di Amici potrebbero presto decidere di darsi una seconda possibilita', non solo per il bene del figlio ...

Mariana Rodriguez : ho lo stesso cognome di Belen ma 10 in meno : Anche la sorella più piccola Cecilia non ha resistito al patinato mondo dello spettacolo e grazie al successo ottenuto all'Isola dei famosi è riuscita in parte a togliersi l'etichetta di sorella di, ...

Antonella Clerici tritura Belen Rodriguez : la più brutta delle notizie per Mediaset : Si mette male per Belen Rodriguez . La conduttrice di Tu si que vales da sabato 27 ottobre dovrà vedersela con Antonella Clerici e il ritorno su Raiuno del mitico show Portobello . Sfida già ...

L’insolito trio - Belen Rodriguez a cena con Martin Castrogiovanni e Bebe Vio [VIDEO] : Belen Rodriguez a cena con Martin Castrogiovanni e Bebe Vio: l’allegro ed insolito trio si diverte insieme in un locale di Roma Dopo le registrazioni di ‘Tu sì que Vales‘, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni cenano insieme in un locale di Roma. I due presentatori del talent show si uniscono ad un’allegra combriccola di cui fa parte anche la campionessa di scherma Bebe Vio. Il gruppetto si riprende mentre ...

Mattino Cinque - la rottura tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. 'Ora deve...' - Cecilia svela la verità : Cecilia Rodriguez è stata ospite nella puntata odierna, di lunedì 8 ottobre, di Mattino Cinque . Di fronte alla sorella di Belen, la padrona di casa Federica Panicucci non ha potuto fare a meno di ...

La sexy Cecilia Rodriguez a Mattino 5 : “Belen e Iannone? Non li vedo da un pò” [FOTO] : 1/19 Foto Instagram ...

“Iannone? La verità su mia sorella”. Cecilia Rodriguez svela tutto su Belen Rodriguez : Belen Rodriguez come sta? A fare il punto della situazione e aggiornare i fan della nota showgirl argentina ci pensa la sorella Cecilia. Ospite di Mattino Cinque, intervistata da Federica Panicucci, l’argentina più piccola, ex di Francesco Monte e attuale fidanzata di Ignazio Moser, non si è sbilanciata più di tanto. Anzi, a dirla tutta ha mantenuto parecchio riserbo sulla storia d’amore naufragata tra Belen e Andrea Iannone. ...

Belen Rodriguez è single? La verità a Mattino Cinque : Mattino 5: Cecilia Rodriguez parla della vita sentimentale di Belen La vita sentimentale di Belen Rodriguez continua ad essere al centro di Mattino Cinque. Anche oggi Federica Panicucci ha dedicato la seconda parte del rotocalco di Canale5 all’amica e collega Belen Rodriguez. Pochi minuti sono bastati per chiarire alcuni aspetti della vita della conduttrice di Tu si que vales. Durante l’intervista a Cecilia Rodriguez, ospite oggi a ...

Belen Rodriguez a Le Iene - basta ex fidanzati : ora pensa a sé stessa (Video) : Intervista de Le Iene a Belen Rodriguez: la riposta sugli ex fidanzati Belen Rodriguez è stata intervistata anche da Le Iene. Dopo aver messo un punto sulla sua storia con Andrea Iannone e dopo che la polizia l’ha fermata nel giorno del suo compleanno, la showgirl è più che mai al centro dell’attenzione mediatica. Ci […] L'articolo Belen Rodriguez a Le Iene, basta ex fidanzati: ora pensa a sé stessa (Video) provIene da Gossip e ...

Belen Rodriguez “incidente” a Tu Si Que Vales - scappa la tetta! (VIDEO) : A Tu si que Vales Belen “esce di seno”. Le urla dei giurati: “La tetta, la tetta”. E lei ride all’incidente hot Come sempre lo show di Canale 5 ha entusiasmato il pubblico e i telespettatori a casa, riservando pure alcune sorprese. Questa volta al centro dell’attenzione c’è lei, Belen Rodriguez, che ha inavvertitamente mostrato il seno durante un piccolo esercizio ginnico. Tra i concorrenti del talent ...

Belen Rodriguez parla dei suoi ex a Le Iene : “Scelgo me stessa” : Le Iene Show: Belen Rodriguez lancia una frecciatina ai suoi ex Le Iene formano uno dei programmi più irriverenti del piccolo schermo. E’ un dato certo. Non ci vanno leggeri con nessuno. Nemmeno con Belen Rodriguez , la bella modella argentina che ha da poco compiuti gli anni. Per quale motivo gli invitati dallo smoking nero hanno deciso di fermare la conduttrice di Tu sì que vales? Di certo non per farle gli auguri di buon compleanno. ...