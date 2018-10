Belen paparazzata accanto a Gabriele Giuffrida

people24.myblog

: Gossip Belen paparazzata con Stefano, Iannone vicino a un'altra Rodriguez: - notizie_star : Gossip Belen paparazzata con Stefano, Iannone vicino a un'altra Rodriguez: - notizie_star : I added a video to a @YouTube playlist -

(Di venerdì 12 ottobre 2018)Rodriguez posta foto e video di uno shooting bollente in cui posa completamente senza veli davanti all’obiettivo e i fan ovviamente apprezzano.è stato paparazzato a cena insieme alla showgirl dal settimanale “Gente”. Dopo l’addio al pilota Andrea Iannone e il riavvicinamento per Santiago a Stefano De Martino,continua a far parlare il gossip. Qualche sera fa è stata pizzicata con, che – a dire il vero – avendo visto i fotografi ha cercato di tenersi a distanza dalla showgirl sia durante la passeggiata in direzione del ristorante sia a tavola. E se il gossip cerca di dare in fretta un fidanzato alla bella Rodriguez lei si diverte a provocare e a stendere tutti con immagini bollenti.