Belen nuda su Instagram Ma il web la mette in allerta | Ti stanno frugando nella

(Di venerdì 12 ottobre 2018)Rodriguez sa sempre come attirare l'attenzione che siano foto, video o pillole di gossip, gli occhi del pubblico sono sempre (o quasi) su di lei.Questa volta la showgirl argentina sta facendo parlare per il suo servizio fotografico piuttosto spinto.Rodriguez è completamentecoperta soltanto da un lenzuolo. Ma non è finita qui. Perché il suo assistente, mentre le fanno le foto, le rovescia addosso una bottiglia d'acqua. Il tasso erotico di questi scatti - come non è difficile immaginare - è altissimo.Le foto in bianco e nero hanno mandato in visibilio i fan, ma una in particolare sta facendo discutere. Nell'immagine doveindossa solo dei pantaloni, infatti, si vede una donna (probabilmente un'assistente della Rodriguez) rovistaresua borsa (o di altri). ", la donna alla tua destra ti staborsa", le scrivono i follower. E, effettivamente, ...