Beach volley World Tour 2019 | Yangzhou Menegatti Orsi Toth agli ottavi con furore

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Tris servito per Scampoli/Bertozzi che volano agli ottavi! : Terzo successo consecutivo per la coppia italiana composta da Nicol Bertozzi e Michela Scampoli ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires. Le azzurre hanno sconfitto 2-0 la coppia di Portorico Navas/Gonzalez, conquistando così il primo posto nel girone che significa passaggio immediato agli ottavi di finale: un risultato che permetterà alla coppia italiana di evitare al secondo turno della fase ad eliminazione diretta tutte le rivali più ...

Beach volley - World Tour 2019 - Yangzhou. Demolite le giapponesi : Menegatti/Orsi Toth già al secondo turno : Primo turno già superato da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che hanno vinto la prima sfida in programma al torneo 4 stelle di Yangzhou in Cina. La coppia azzurra, nella semifinale del loro girone, hanno sconfitto 2-0 le giapponesi Futami/Hasegawa raggiungendo così la finale del girone dove affronteranno domani le giovani russe Makhroguzova/Kolomina che hanno superato nell’altra semifinale le norvegesi Lunde/Ulveseth. Contro le giapponesi ...

Beach volley - World Tour 2018 Yangzhou. Partenza falsa per Rossi/Caminati. Menegatti/Orsi Toth contro le numero uno giapponesi : Inizia con una sconfitta l’avventura cinese per le due coppie azzurre impegnate nel torneo 4 Stelle di Yangzhou. Nel torneo maschile Enrico Rossi e Marco Caminati sono usciti sconfitti nella notte italiana dalla sfida di semifinale del girone contro i solidi statunitensi Doherthy/ASllen. Competitivi solo nella prima parte dei due set, gli azzurri non sono riusciti a contrastare l’efficacia al servizio degli statunitensi ed hanno ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : tutti i risultati di mercoledì 10 ottobre : Continuano le sfide dei gironi nel torneo di Beach Volley alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Non sono scese in campo oggi le azzurre Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi che sono a punteggio pieno con due vittorie, ma al secondo posto dietro le portoricane Navas/Gonzalez solo per la differenza set. Questo il riepilogo dei risultati TABELLONE FEMMINILE Olimstad/Berntsen (Nor) – Isatu/Iye (SLE) ...

Beach volley : Olimpiadi Giovanili - Scampoli-Bertozzi concedono il bis : BUENOS AIRES, ARGENTINA, -Ai Giochi Olimpici Giovanili in corso di svolgimento a Buenos Aires secondo successo per la coppia tricolore composta da Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi . Il duo azzurro ha ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Secondo sigillo per Scampoli/Bertozzi ma che sofferenza! : Vince ancora ma senza convincere fino in fondo la coppia azzurra composta da Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nella seconda partita del girone preliminare delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Contro le non irresistibili paraguayane Poletti/Ediger, il binomio italiano si concede una pausa lunga un set, il Secondo, e si impone 2-1 al termine di un match giocato a corrente alternata. Sembra tutto facile nel primo parziale, che le azzurre ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Cade il Brasile al maschile - si ritira l’Olanda tra le donne - in attesa del ritorno in campo delle azzurre : Una giornata convulsa, la seconda, nel torneo di Beach volley delle Olimpiadi Giovanili di Bueons Aires con qualche sorpresa in attesa del ritorno in campo domani alle 20 delle azzurre Scampoli e Bertozzi. In campo femminile spicca il ritiro per infortunio delle olandesi Van Driel/Schoon, una delle coppie che partiva con i favori del pronostico per la conquista di una medaglia ed ora a risalire la china nella classifica del girone, a patto che ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Azzurre subito sugli scudi : demolita la coppia di Vanuatu : Avvio senza problemi per Scampoli e Bertozzi nel torneo di Beach volley femminile alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. La coppia italiana, inserita nel girone nella pool E, ha sconfitto le rappresentanti di Vanuatu Ravo/Tebeim con un secco 2-0 (21-11, 21-11) al termine di un match a senso unico. Dopodomani Bertozzi e Scampoli scenderanno in campo per il secondo match del girone contro le paraguayane Poletti/Ediger. Nella prima giornata in ...

Beach volley : Olimpiadi Giovanili - successo all'esordio per Scampoli-Bertozzi : BUENOS AIRES , ARGENTINA, - Parte bene l'avventura alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires per la coppia azzurra Scampoli-Bertozzi che hanno esordito nel torneo di Beach con una bella vittoria. Il ...

Beach volley : per Scampoli-Bertozzi oggi l'esordio nei Giochi Olimpici Giovanili : BUENOS AIRES, ARGENTINA,- Parte l'avventura nel Beach Volley delle due azzurre Scampoli-Bertozzi nei Giochi Olimpici Giovanili in programma a Buenos Aires fino al 17 di ottobre. Claudia e Nicol ...

Beach volley : a Qinzhou Menegatti-Orsi Toth al secondo posto : Qinzhou , CINA, - Menegatti-Orsi Toth hanno sfiorato la grande impresa conquistando comunque un ottimo secondo posto nel torneo tre stelle di Qinzhou , Cina, . Marta e Viktoria , dopo aver conquistato ...

Beach volley – Torneo tre stelle di Qinzhou : Menegatti/Orsi Toth seconde : World Tour 3 stelle Qinzhou: Menegatti/Orsi Toth chiudono al secondo posto Si chiude con un buon secondo posto il Torneo tre stelle di Qinzhou per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth. Le due atlete allenate da Terenzio Feroleto, dopo aver conquistato l’accesso alla gara valevole per la medaglia d’oro grazie al successo per 2-0 (21-19, 21-14) sulle statunitensi Sponcil-Claes, si sono dovute arrendere al tie-break alle ...

Beach volley - World Tour 2018 Qinzhou. Rimonta fatale : Menegatti/Orsi Toth seconde in Cina : Secondo posto per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che nella finale (la seconda disputata in stagione dalla coppia azzurra dopo quella vinta ad Agadir) del torneo 3 Stelle di Qinzhou, subiscono la Rimonta dalle brasiliane Ana Patricia/Rebecca ed escono sconfitte 2-1 al termine di un match dai due volti che era iniziato benissimo per la coppia italiana. Per la coppia verdeoro si tratta della prima vittoria in carriera sia a livello ...