"Neiin cui ilpubblico è elevato la piena adesione aldi stabilità e crescita è fondamentale per avere bilanci sani". Lo ha detto il presidente Bce, Draghi, al meeting del Fondo Monetario internazionale e della Banca Mondiale. Per Draghi "resta essenziale l'attuazione trasparente e coerente del quadro di governance fiscale ed economica dell'Ue, nel tempo e tra i vari". "La crescita ampia e attualmente in corso richiede la ricostituzione dei buffer fiscali", ha anche detto Draghi.(Di venerdì 12 ottobre 2018)