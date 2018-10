Bce | Draghi | Paesi con alto debito rispettino patto stabilità

Spread - incontro privato Draghi-Mattarella <br>Il presidente Bce : "governo sottovaluta rischi" : Il governo sottovaluta il rischio Spread e di questo avrebbero parlato Mario Draghi e Sergio Mattarella ieri mattina al Quirinale. Il presidente della Bce e il Capo dello Stato si erano già sentiti via telefono negli ultimi giorni di turbolenze sui mercati, ma di fronte all’atteggiamento giudicato poco prudente dell’esecutivo tra i due si è reso necessario un faccia a faccia. Così secondo la ricostruzione de La Stampa. Un incontro privato e ...

La Bce “unico acquirente” dei Btp : quanto vale Draghi per lo spread : «I dati della Banca d’Italia sul possesso dei Btp, fino a maggio di quest’anno, mostrano che la Bce è stato pressoché l’unico acquirente netto di Btp nella fase di picco del Qe. Ogni altro tipo di investitore è stato un venditore netto». È il passaggio di una ricerca di Citigroup che dimostra, numeri alla mano, come il bello sul versante dello spr...

Bce - Draghi ribadisce : "le parole del Governo hanno fatto danni" : Il numero uno della BCE, Mario Draghi, è tornato a parlare della situazione economica dell'Italia e dell'affermazione fatta qualche giorno fa: "le parole hanno fatto danni".Le risposte di Draghi a difesa della BCEDraghi spiega di aver detto quelle cose "perché le famiglie e le imprese pagano tassi più alti di prima". Il capo dell'istituto centrale europeo evidenzia inoltre che per le famiglie sono anche saliti i tassi sul credito al consumo, ...

Bce - la Merkel cede a Macron I nomi in corsa per il dopo Draghi : Il 2019 sarà un anno cruciale per il futuro dell'Unione Europea. Non solo le elezioni Ue della prossima primavera, cambieranno anche i nomi dei presidenti della Commissione euopea e della Bce. Mario Draghi è pronto a cedere il suo posto. Ma a chi? Fino a qualche tempo Segui su affaritaliani.it

Mario Draghi - Bce - : "Inflazione aumenterà nei prossimi mesi". Euro schizza a 1 - 18 contro dollaro : L'inflazione core aumenterà nei prossimi mesi man mano che la restrizione del mercato del lavoro spinge al rialzo i salari'. Così il presidente Bce Mario Draghi all'Europarlamento.

Bce - Draghi studia nuovi strumenti prima dell'addio : "Ci dovrebbe essere uno strumento che integri la politica monetaria nel fornire stabilità macroeconomica sia a livello di area euro che, in modo cruciale, in ciascuno dei suoi stati membri". Il fatto ...

Bce - Draghi : 'I governi creino riserve di bilancio per le crisi' : I governi devono rendere le politiche di bilancio più efficaci, dando vita a "cuscinetti da utilizzare in funzione anticiclica" e riducendo i deficit ora per poter spendere di più quando l'economia entrerà in una fase negativa. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, secondo il quale l'Eurozona ha bisogno "di uno strumento di bilancio aggiuntivo per svolgere una funzione di ...

Bce - Draghi : 'ripristinare fiducia con regole comuni su conti pubblici' : E' necessario "ripristinare" la fiducia degli europei nelle regole comuni sui conti pubblici, rendendole "più anticicliche e allo stesso tempo più vincolanti". E' quanto ha detto il numero uno della ...

Draghi e Salvini - volano schiaffi La Bce usa lo spread per attaccarci : Sembra il vestito buono per ogni occasione, quello da mettere addosso alle finanze del Paese quando si tratta di castigare un Governo (legittimamente eletto), per aderire ai desiderata della più opaca finanza. Il Governatore della BCE Mario Draghi fa il verso all’esecutivo italiano Segui su affaritaliani.it

