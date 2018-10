“Basta uno sguardo” | il nuovo singolo di Fabrizio Sanna in radio dal 12 Ottobre

allmusicnews

: Certo non basta mettere in mostra uno scintillante scaffale di prodotti #biologici e #crueltyfree per passare un co… - SlowFoodItaly : Certo non basta mettere in mostra uno scintillante scaffale di prodotti #biologici e #crueltyfree per passare un co… - petergomezblog : Domani sera su la @nove dopo Crozza torno con #laconfessione. Intervisto non sulle condanne e il gossip, ma su eti… - MatteoRichetti : @welikeduel @zdizoro uno lo può fare pure #diversamente. Basta che ci sia amore. Nel @pdnetwork che verrà faremo di… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) “Basta uno sguardo”, ildiindal 12Da Venerdì 12nelleitaliane “Basta uno sguardo”, ilche segna il ritorno del cantante sassaresescritto da Gabriele Oggiano, Fabio Vaccaro e Andrea Amati (autore Warner per Francesco Renga, Nek, Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso, Marco Carta) che anticipa l’ Ep in uscita a Dicembre 2018. Realizzato interamente da Gabriele Oggiano al DGM Studio, con mix e Mastering sono stati affidati a Tommy Bianchi, il brano parla di un colpo di fulmine, un amore a prima vista, quell’istante che cambia le carte in tavola, che esplode e diventa amore o si spegne nel ricordo. “A volte basta un attimo e tutto cambia”. Dal 2014,ha un team di lavoro made in Sardegna e collabora con l’etichetta DGM STUDIO di ...