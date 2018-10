Basket | Serie A | al PalaVela c' è l' anticipo Torino-Trieste

Basket - Serie A1 femminile : big match Ragusa-Venezia - Schio in casa del Vigarano - Napoli ad Empoli : Inizia domani la 2a giornata di Serie A1 femminile di Basket. Ad aprire le danze Vigarano-Schio alle 20:30 e Battipaglia-Torino alle 21. Il primo match, almeno sulla carta, non dovrebbe regalare sorprese con le ospiti nettamente favorite sulle padroni di casa. La Famila è troppo più ricca di talento, soprattutto sotto canestro, e non dovrebbe perdere punti contro Vigarano. Il secondo incontro è di interpretazione maggiormente complicata: ...

Basket - 2a giornata Serie A 2018-2019 : si apre con Torino-Trieste. C’è Bologna-Milano - Brescia cerca la prima vittoria con Reggio Emilia : La seconda giornata della Serie A di Basket si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Fiat Torino e l’Alma Trieste. Dopo la buona prestazione in Supercoppa, Torino non è più riuscita a confermarsi, perdendo le successive tre partite in Eurocup e campionate. Tre sconfitte arrivate tutte di misura e che dimostrano che alla Fiat manca ancora qualcosa nei momenti finali del match. Un ko per pochi punti che è anche quello che ha ...

Calendario Serie A Basket - seconda giornata : il programma e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : seconda giornata di campionato, primi scontri che evocano ricordi: il Calendario ha infatti messo di fronte la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano, una sfida che mette sul parquet del PalaDozza 43 titoli italiani, 5 Euroleghe (sotto le varie denominazioni), quattro Coppe Saporta, due Coppe Korac. La Serie A è pronta a osservare la sua prima fase di decollo. Non di solo Bologna-Milano si vive, perché c’è un’intero weekend da ...

Club Basket Frascati (serie B/f) - Giarrusso : «Partita dura con il Pass - ma l’abbiamo spuntata» : Roma – Si apre con una vittoria il campionato della serie B femminile del Club Basket Frascati. Le ragazze allenate da coach Marco Frisciotti hanno battuto per 56-50 il Bull, squadra romana. «Una partita tosta, di grande intensità e tensione – dice la guardia classe 2001 Gaia Giarrusso – E’ stata una gara quasi totalmente giocata punto a punto, ma alla fine l’abbiamo spuntata ed è stata sicuramente una vittoria importante. Tra l’altro non ...

Basket Serie A : risultati e classifica della prima giornata. Milano batte Brindisi. Venezia piega Torino : Il campionato di Serie A ha alzato il sipario sulla prima giornata e subito non sono mancate le emozioni forti. A cominciare con quella dell'anticipo di Trento dove la finalista scudetto dell'anno ...

Basket - 1a giornata Serie A 2018-2019 : buona la prima per Milano. Venezia batte al supplementare Torino - Varese supera Brescia : Dopo i due anticipi di ieri si è conclusa la prima giornata della Serie A di Basket. Esordio positivo per l’Olimpia Milano, che sfonda quota 100 punti e supera per 103-94 una mai doma Happy Casa Brindisi. Una partita che ha visto i pugliesi giocare alla pari per venti minuti (avanti anche 48-47) contro i Campioni d’Italia in carica, che hanno costruito il parziale decisivo (34-20) nel terzo quarto. Ottima prima in A con la maglia di ...

Basket – Serie A - Varese vince per un soffio su Brescia : Trieste ko contro la Virtus Bologna : Varese conquista la prima vittoria stagionale su Brescia, Trieste perde contro al Virtus Bologna: i risultati dei posticipi della prima giornata di Serie A Anche gli ultimi due match della prima giornata di questa stagione di Serie A sono andati in scena. La sfida tra la Openjobmetis Varese e la Germani Basket Brescia è terminata sul punteggio di 81-80. La squadra di Attilio Caja ha vinto di misura sull’altro team lombardo, grazie ...

Basket – Serie A - risultati e classifica dopo la prima giornata di campionato : dopo la prima giornata di campionato la classifica dice ancora poco di questa nuova stagione di Serie A: i risultati delle prime sfide dopo la pausa estiva tornano in campo i protagonisti del campionato italiano di Basket maschile. La nuova stagione di Serie A, dopo la vittoria dello scorso anno della Reyer Venezia, promette scintille e spettacolo. Questa prima giornata di campionato è andata in scena con le vittorie di Reggiana, Olimpia ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Larry Brown lascia temporaneamente Torino per motivi di salute : Dopo la sconfitta con la Reyer Venezia al supplementare nella prima giornata di campionato, Larry Brown si è presentato in conferenza stampa e ha comunicato di dover trasferirsi negli Stati Uniti per motivi di salute. Quello del coach americano non è un addio ufficiale, ma nei prossimi giorni Brown sarà via per un controllo medico ed un’operazione. Non si conoscono assolutamente i tempi dell’addio momentaneo da parte dell’ex ...

DIRETTA/ Varese Brescia (risultato finale 81-80) streaming video e tv : Varese d'un soffio! (Basket Serie A1)

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : le vittorie di Lucca - Schio e Torino chiudono l’Opening Day : Si è concluso a Torino l’Opening Day 2018, l’evento che apre la stagione del campionato italiano di Basket femminile. Ieri erano state disputate le prime tre partite, mentre oggi sono arrivate le vittorie del Gesam Gas&Luca Lucca, del Famila Schio e della Iren Fixi Torino. Il programma odierno è stato aperto dal derby toscano, che ha visto la vittoria di Lucca contro la neopromossa Use Bk Rosa Empoli con il punteggio di 75-67. ...

Diretta/ Varese Brescia (risultato live 66-64) streaming video e tv : Varese tiene (Basket Serie A1)

