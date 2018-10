Basket | Pagelle Buducnost-Milano | Eurolega 2018-2019 | buono l’esordio di Della Valle | ma

oasport

: #Basket, Pagelle Buducnost-Milano, Eurolega 2018-2019: Della Valle esordisce bene, ma il mattatore è Vlado Micov - OA_Sport : #Basket, Pagelle Buducnost-Milano, Eurolega 2018-2019: Della Valle esordisce bene, ma il mattatore è Vlado Micov - BaskettiamoCom : Martin #Mvp, Punter e Kravic trascinatori - -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) L’Olimpia AX Armani Exchangeha portato a casa la sua prima vittoria nell’, trovando un buon 71-82 contro il mai domo. Di seguito ledell’incontro appena giocato: AX ARMANI EXCHANGE7: Esordisce con un tiro da tre aperto a segno su ribaltamento di James in contropiede. Colpisce ancora a inizio ultimo quarto da tre. Per farla breve, impatto notevole alla prima in. Il nazionale assomma 8 punti con 3/4 dal campo James 7,5: Inizia con 7 punti, accelera che è un piacere, se non può segna da tre, altrimenti fa girar palla e tira fuori vari assist (saranno 5) niente male. 13 punti con 4/6 da 2 per lui, col tocco finale dell’alley oop con Kuzminskas. Micov 8,5: Laddove gli altri regalano spettacolo, lui funge da equilibratore. In ogni singolo momento in cui l’Olimpia è in difficoltà, trova la ...