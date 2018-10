Basket | Eurolega | l' Olimpia Milano parte bene | Buducnost battuto 82-71

Risultati Eurolega Basket 2ª Giornata – Buona la prima per Milano : Budcnost ko - l’Olimpia vince in trasferta : I Risultati della seconda Giornata dell’Eurolega di Basket: buono l’esordio dell’Olimpia Milano contro il Budcnost Dopo una prima Giornata all’insegna dei trionfi di Real Madrid, Panathinaikos, CSKA Mosca e Anadolu Efes, l’Eurolega di Basket vede scendere in campo anche l’unica squadra italiana in competizione. L’Olimpia Milano inizia col piede giusto l’avventura nel campionato continentale ...

Basket - Pagelle Buducnost-Milano - Eurolega 2018-2019 : buono l’esordio di Della Valle - ma il vero solutore di problemi è Micov : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ha portato a casa la sua prima vittoria nell’Eurolega 2018-2019, trovando un buon 71-82 contro il mai domo Buducnost. Di seguito le Pagelle dell’incontro appena giocato: A|X ARMANI EXCHANGE MILANO Della Valle 7: Esordisce con un tiro da tre aperto a segno su ribaltamento di James in contropiede. Colpisce ancora a inizio ultimo quarto da tre. Per farla breve, impatto notevole alla prima in ...

LIVE Buducnost-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : prima vittoria milanese della stagione. 82-71 in Montenegro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Buducnost-Milano, sfida valevole per la prima giornata della stagione regolare di Eurolega. Sarà un esordio complicato per l’Olimpia in Montenegro, ma è una partita che la squadra di Pianigiani vuole vincere per cominciare al meglio il proprio cammino europeo. L’Olimpia si è rinforzata tanto questa estate, con l’obiettivo di conquistare i playoff. I due colpi principali sono stati ...

