Basket | Eurolega 2018-2019 | quando gioca la prossima partita l’Olimpia Milano? Data

Basket - Milano vola in quota tra Eurolega e campionato : ROMA - L'Olimpia Milano si prepara al meglio per il tour de force di questo week end. La prima tappa si gioca oggi pomeriggio a Podgorica, dove le Scarpette Rosse affronteranno il Buducnost, nel primo ...

Risultati Eurolega Basket 1ª Giornata – Real Madrid super - ok CSKA e Panathinaikos : colpo Efes a Monaco : Risultati Eurolega Basket 1ª Giornata: il Real Madrid liquida il Darussafaka, successi per CSKA Mosca e Panathinaikos, colpo dell’Anadolu Efes in casa del Bayern Messa in archivio la offseason estiva, è già tempo di tornare a parlare di Basket giocato. Dopo i primi turni nei campionati casalinghi, le squadre d’elite del Basket europeo si affrontano nella prima Giornata dell’Eurolega. Nel mercoledì d’apertura, subito 4 match intensi e ...

Buducnost-Milano - Eurolega Basket 2018-2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : L’Olimpia Milano farà il suo esordio nell’Eurolega di basket 2018-2019 in trasferta contro i montenegrini del Buducnost. La squadra di Simone Pianigiani inizierà il proprio cammino a Podgorica in una sfida sulla carta ampiamente alla portata. L’avvio stagionale dell’Armani Exchange è stato ottimo, con la vittoria in Supercoppa Italiana e poi quella in Seria A con l’Happy Casa Brindisi ed ora proverà a ripetersi anche nella massima competizione ...

Basket - Eurolega 2018 : guida - format e calendario della nuova stagione : Comincia giovedì l' Eurolega 2018-19 , la terza edizione nel nuovo formato che prevede un vero e proprio campionato parallelo a quello nazionale, a cui partecipano le 16 migliori formazioni d'Europa. ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : la griglia di partenza | Favorite | Calendario | Roster delle 16 squadre : Comincerà giovedì alle ore 19, con la palla a due del match tra CSKA Mosca e Barcellona, l’Eurolega 2018-2019: nel giro di otto mesi si scoprirà quale tra le sedici squadre partecipanti potrà fregiarsi del titolo di campione d’Europa. Tutti contro il Real Madrid, si direbbe, anche perché di rinforzi nelle varie formazioni ce ne sono stati parecchi. Ponendo tutti su un’ideale griglia di partenza, forse a bocce ferme il ...

Basket - Eurolega femminile 2018-2019 : Venezia perde l’andata del preliminare a Riga - al Taliercio dovrà rimontare 11 punti : Non parte bene il tentativo della Reyer Venezia di conquistare l’Eurolega femminile passando dal tabellone preliminare. La formazione allenata da Andrea Liberalotto ha perduto per 67-56 l’incontro giocato contro il TTT Riga all’Olympic Sports Centre, valevole per l’andata del turno di qualificazione alla massima competizione europea. Fra tre giorni la Reyer dovrà rimontare questi undici punti al Taliercio; se non ce la ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Melli e Datome protagonisti in Turchia - Hackett pronto alla nuova avventura con il CSKA : Comincia questa settimana la nuova stagione di Eurolega. L’Italia sarà rappresentata non solo dall’Olimpia Milano, ma ci sono anche altri tre giocatori del Bel Paese che vogliono recitare un ruolo da protagonisti nella massima manifestazione per club. Tra le squadre favorite per la vittoria finale c’è sicuramente il Fenerbahce. La formazione turca ha trionfato due anni fa e nella scorsa stagione ha raggiunto la finale, perdendo ...