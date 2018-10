Basket | Eurolega 2018-2019 | buona la prima per Milano L’Olimpia espugna il campo del

Basket - Pagelle Buducnost-Milano - Eurolega 2018-2019 : buono l’esordio di Della Valle - ma il vero solutore di problemi è Micov : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ha portato a casa la sua prima vittoria nell’Eurolega 2018-2019, trovando un buon 71-82 contro il mai domo Buducnost. Di seguito le Pagelle dell’incontro appena giocato: A|X ARMANI EXCHANGE MILANO Della Valle 7: Esordisce con un tiro da tre aperto a segno su ribaltamento di James in contropiede. Colpisce ancora a inizio ultimo quarto da tre. Per farla breve, impatto notevole alla prima in ...

Diretta / Buducnost Olimpia Milano (risultato finale 71-82) : colpaccio Armani - partenza ok! (Basket Eurolega) : Diretta Buducnost Olimpia Milano, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Moraca di Podgorica, valida per la prima giornata di basket Eurolega(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 20:32:00 GMT)

LIVE Buducnost-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : prima vittoria milanese della stagione. 82-71 in Montenegro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Buducnost-Milano, sfida valevole per la prima giornata della stagione regolare di Eurolega. Sarà un esordio complicato per l’Olimpia in Montenegro, ma è una partita che la squadra di Pianigiani vuole vincere per cominciare al meglio il proprio cammino europeo. L’Olimpia si è rinforzata tanto questa estate, con l’obiettivo di conquistare i playoff. I due colpi principali sono stati ...

DIRETTA / Buducnost Olimpia Milano (risultato live 51-57) streaming video e tv : 4^ quarto! (Basket Eurolega) : DIRETTA Buducnost Olimpia Milano, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Moraca di Podgorica, valida per la prima giornata di basket Eurolega(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 20:03:00 GMT)

Diretta / Buducnost Olimpia Milano (risultato live 31-42) streaming video e tv : 3^ quarto! (Basket Eurolega) : Diretta Buducnost Olimpia Milano, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Moraca di Podgorica, valida per la prima giornata di basket Eurolega(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 19:29:00 GMT)

Basket - Eurolega 2018-2019 : quando gioca la prossima partita l’Olimpia Milano? Data - programma - orario e tv della sfida contro il Real Madrid : È in corso il match di esordio dell’Olimpia Milano nell’Eurolega 2018-2019 in casa dei montenegrini del Buducnost (DIRETTA LIVE su OA Sport), ma è difficile non guardare con estremo fermento alla prima in casa dei lombardi nella massima competizione europea contro il Real Madrid, in programma mercoledì alle 20:45. I campioni di Europa, oltre che di Spagna, fanno paura, ma l’Olimpia quest’anno può dare filo da torcere a ...

LIVE Buducnost-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : esordio complesso in Montenegro a Podgorica : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Buducnost-Milano, sfida valevole per la prima giornata della stagione regolare di Eurolega. Sarà un esordio complicato per l’Olimpia in Montenegro, ma è una partita che la squadra di Pianigiani vuole vincere per cominciare al meglio il proprio cammino europeo. L’Olimpia si è rinforzata tanto questa estate, con l’obiettivo di conquistare i playoff. I due colpi principali sono stati ...

LIVE Buducnost-Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : esordio complesso in Montenegro per l’Olimpia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Buducnost-Milano, sfida valevole per la prima giornata della stagione regolare di Eurolega. Sarà un esordio complicato per l’Olimpia in Montenegro, ma è una partita che la squadra di Pianigiani vuole vincere per cominciare al meglio il proprio cammino europeo. L’Olimpia si è rinforzata tanto questa estate, con l’obiettivo di conquistare i playoff. I due colpi principali sono stati ...

Diretta / Buducnost Olimpia Milano streaming video e tv : focus sugli avversari - orario (Basket Eurolega) : Diretta Buducnost Olimpia Milano, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Moraca di Podgorica, valida per la prima giornata di basket Eurolega(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:17:00 GMT)

BUDUCNOST OLIMPIA MILANO / Streaming video e diretta tv : testa a testa e orario (Basket Eurolega) : diretta BUDUCNOST OLIMPIA MILANO, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Moraca di Podgorica, valida per la prima giornata di basket Eurolega(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 12:50:00 GMT)

Basket - Milano vola in quota tra Eurolega e campionato : ROMA - L'Olimpia Milano si prepara al meglio per il tour de force di questo week end. La prima tappa si gioca oggi pomeriggio a Podgorica, dove le Scarpette Rosse affronteranno il Buducnost, nel primo ...

Buducnost Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurolega) : diretta Buducnost Olimpia Milano, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Moraca di Podgorica, valida per la prima giornata di basket Eurolega(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 08:47:00 GMT)

Risultati Eurolega Basket 1ª Giornata – Real Madrid super - ok CSKA e Panathinaikos : colpo Efes a Monaco : Risultati Eurolega Basket 1ª Giornata: il Real Madrid liquida il Darussafaka, successi per CSKA Mosca e Panathinaikos, colpo dell’Anadolu Efes in casa del Bayern Messa in archivio la offseason estiva, è già tempo di tornare a parlare di Basket giocato. Dopo i primi turni nei campionati casalinghi, le squadre d’elite del Basket europeo si affrontano nella prima Giornata dell’Eurolega. Nel mercoledì d’apertura, subito 4 match intensi e ...

Buducnost-Milano stasera in tv - Eurolega Basket : a che ora inizia e su che canale vederla : Sarà una prima complicata per l’Olimpia Milano nell’Eurolega 2018-2019. La squadra di Simone Pianigiani farà visita venerdì (ore 18.45) ai montenegrini del Buducnost. Una trasferta quella di Podgorica che apre un periodo molto intenso per l’Armani Exchange, che nel giro di una settimana dovrà affrontare quattro partite (Bologna in campionato e poi la doppia sfida europea con Real Madrid e Olympiacos). Milano ha cominciato al meglio la stagione ...