Basket | 2a giornata Serie A 2018-2019 | si apre con Torino-Trieste C’è Bologna-Milano

Calendario Serie A Basket - seconda giornata : il programma e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : seconda giornata di campionato, primi scontri che evocano ricordi: il Calendario ha infatti messo di fronte la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano, una sfida che mette sul parquet del PalaDozza 43 titoli italiani, 5 Euroleghe (sotto le varie denominazioni), quattro Coppe Saporta, due Coppe Korac. La Serie A è pronta a osservare la sua prima fase di decollo. Non di solo Bologna-Milano si vive, perché c’è un’intero weekend da ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della quinta giornata. Nel maschile USA battuti dall’Estonia : Sebbene sia vero che il Basket 3×3 sia aperto a qualsiasi risultato, tanto a livello professionistico quanto a livello di Under 18, dopo le due vittorie di ieri dell’Italia, a Buenos Aires s’è visto dell’insospettabile: l’Estonia che supera gli Stati Uniti. Sebbene la selezione americana non sia esattamente formata dai giocatori di maggior lignaggio tra coloro i quali sono ancora nel giro delle high school, fa ...

Risultati Eurolega Basket 1ª Giornata – Real Madrid super - ok CSKA e Panathinaikos : colpo Efes a Monaco : Risultati Eurolega Basket 1ª Giornata: il Real Madrid liquida il Darussafaka, successi per CSKA Mosca e Panathinaikos, colpo dell’Anadolu Efes in casa del Bayern Messa in archivio la offseason estiva, è già tempo di tornare a parlare di Basket giocato. Dopo i primi turni nei campionati casalinghi, le squadre d’elite del Basket europeo si affrontano nella prima Giornata dell’Eurolega. Nel mercoledì d’apertura, subito 4 match intensi e ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Brescia e Torino vanno ancora ko nella seconda giornata : ancora una sconfitta sia per la Germani Basket Brescia sia per la Fiat Torino nella seconda giornata della fase a gironi di Eurocup. I lombardi sono stati sconfitti in Spagna dal Morebanc Andorra per 110-91, mentre i piemontesi hanno ceduto in casa ai montenegrini del Mornar Bar per 94-90. Un inizio di stagione disastroso per Brescia, che rimanda ancora la prima vittoria. Sconfitta in Supercoppa, poi alla prima in campionato e poi ancora in ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della terza giornata. Buon esordio dell’Argentina femminile - domani l’Italia maschile : Si sono giocati dieci incontri nella terza giornata del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Sono scese in campo le formazioni del girone A maschile e del girone C femminile. Non è ancora scesa in campo l’Italia, presente solo con la nazionale maschile e che vedremo esordire domani alle 16 contro la Lettonia e alle 18 contro il Kirghizistan. Ha invece esordito l’Argentina femminile, che schiera una delle ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della seconda giornata. Buon esordio degli USA al femminile : Si è giocata oggi la seconda giornata del torneo di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Sia nel torneo maschile che in quello femminile si è giocato il girone B: curiosamente, in entrambi vi è l’Ucraina, che ha messo a segno quattro vittorie, due per sesso. Hanno esordito gli USA al femminile, che hanno concesso poco e nulla a Venezuela e Sri Lanka. Per l’Italia maschile c’è ...

Basket Serie A : risultati e classifica della prima giornata. Milano batte Brindisi. Venezia piega Torino : Il campionato di Serie A ha alzato il sipario sulla prima giornata e subito non sono mancate le emozioni forti. A cominciare con quella dell'anticipo di Trento dove la finalista scudetto dell'anno ...

Basket - 1a giornata Serie A 2018-2019 : buona la prima per Milano. Venezia batte al supplementare Torino - Varese supera Brescia : Dopo i due anticipi di ieri si è conclusa la prima giornata della Serie A di Basket. Esordio positivo per l’Olimpia Milano, che sfonda quota 100 punti e supera per 103-94 una mai doma Happy Casa Brindisi. Una partita che ha visto i pugliesi giocare alla pari per venti minuti (avanti anche 48-47) contro i Campioni d’Italia in carica, che hanno costruito il parziale decisivo (34-20) nel terzo quarto. Ottima prima in A con la maglia di ...

Basket - 1a giornata Serie A 2018-2019 : buona la prima per Milano. Venezia batte al supplementare Torino - Varese supera Brescia : Dopo i due anticipi di ieri si è conclusa la prima giornata della Serie A di Basket. Esordio positivo per l’Olimpia Milano, che sfonda quota 100 punti e supera per 103-94 una mai doma Happy Casa Brindisi. Una partita che ha visto i pugliesi giocare alla pari per venti minuti (avanti anche 48-47) contro i Campioni d’Italia in carica, che hanno costruito il parziale decisivo (34-20) nel terzo quarto. Ottima prima in A con la maglia di ...

Basket – Serie A - risultati e classifica dopo la prima giornata di campionato : dopo la prima giornata di campionato la classifica dice ancora poco di questa nuova stagione di Serie A: i risultati delle prime sfide dopo la pausa estiva tornano in campo i protagonisti del campionato italiano di Basket maschile. La nuova stagione di Serie A, dopo la vittoria dello scorso anno della Reyer Venezia, promette scintille e spettacolo. Questa prima giornata di campionato è andata in scena con le vittorie di Reggiana, Olimpia ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : tutti i risultati della prima giornata. Due vittorie per l’Argentina tra gli uomini e l’Ungheria tra le donne : Si è conclusa la prima giornata della fase preliminare di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Sono scese in campo 20 formazioni, che hanno dato vita a 10 incontri, 5 in campo maschile e 5 in quello femminile. Non ci sarà la nazionale femminile italiana, mentre quella maschile farà il suo esordio solamente mercoledì nella doppia sfida contro la Lituania e il Kirghizistan. Di seguito tutti i risultati di ...

Trieste Virtus Bologna/ Streaming video e diretta Rai : orario e risultato live (Basket Serie A1 1^ giornata) : diretta Trieste Virtus Bologna, Streaming video Rai: orario e risultato live della sfida di lusso che si gioca al PalaRubini nella prima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:44:00 GMT)

Varese Brescia/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1 1^ giornata) : diretta Varese Brescia, info Streaming video e tv: orario e risultato live del derby lombardo che si gioca alla Enerxenia Arena per la prima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 09:30:00 GMT)

Venezia Torino/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1 1^ giornata) : diretta Venezia Torino, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di lusso che si gioca al Taliercio, per la prima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 08:16:00 GMT)