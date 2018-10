Bari | sgomberati i locali della Ferrhotel occupati da extracomunitari

ilgiornale

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Occupavano abusivamente una struttura delle Ferrovie dello Stato nei pressistazione di. In pieno centro cittadino. Ieri pomeriggio, però, idell'ex "" (questo il nome dell'immobile) sono statie chiusi su disposizioneprefettura. Dal 2009 eranoda alcuni migranti, in particolare somali. La struttura, auto-organizzata, era utilizzata come luogo abituale di dimora da parte degli. L'intervento è stato effettuato attraverso l'azione coordinata di prefettura, questura, Asl die forze dell'ordine. Gli immigrati, oltre ad occupare abusivamente uno stabile, vivevano in condizioni assolutamente precarie e non dignitose. Alle persone sgomberate dal palazzo di proprietà delle Ferrovie dello Stato è stato garantito il servizio degli assistenti sociali e degli operatori del Pronto intervento sociale in ragione delle loro ...