repubblica

: E poi questi vanno a messa la domenica... Barcone in avaria con 70 persone a Lampedusa. Mare Jonio chiama la Guardi… - pietromasini : E poi questi vanno a messa la domenica... Barcone in avaria con 70 persone a Lampedusa. Mare Jonio chiama la Guardi… - monicapapini : Barcone in avaria con 70 persone a Lampedusa. Mare Jonio chiama la Guardia Costiera, che rifiuta l'… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) La nave, con un nostro giornalista a bordo, ha scoperto che Malta - che aveva in carico il coordinamento- non aveva mezzi da inviare sul posto. Hato laitaliana per chiedere di intervenire