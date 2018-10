Banche e territori | ripensare il modello di crescita

firstonline.info

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Non potrebbe essere diversamente in una economia, quale quella italiana, composta, dalle piccole e medie imprese che rappresentano il 70 per cento del valore aggiunto nazionale e l'80 per cento degli ...