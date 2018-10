Badminton | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | Giovanni Toti in finale nella gara a

Badminton - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giovanni Toti in semifinale nella gara a squadre! : Nonostante sia stato eliminato nella fase a gironi nel torneo di singolare, Giovanni Toti tiene alto il vessillo del Badminton italiano alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, dove è entrato in semifinale nella gara a squadre: il Team Alpha infatti ha sconfitto il Team Gamma per 110-94 e domani sfiderà il Team Theta, che oggi ha battuto per 110-93 il Team Delta. L’azzurrino è stato impiegato in entrambi i doppi maschili, prima con il ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : martedì 9 ottobre. Toti sconfitto nel Badminton - Ceccon e Pirovano avanzano nel nuoto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, terza giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-3 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie d’oro, dopo essersi sbloccata ieri con la vittoria nella scherma di Davide di Veroli. Proprio dalla pedana potrebbe arrivare la terza medaglia di questa rassegna olimpica e questa volta con Filippo Macchi, che punta al podio nel fioretto ...

Badminton - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giovanni Toti cede anche all’iberico Tomas Toledano : L’eliminazione ormai certa ha privato forse delle giuste motivazioni il nostro Giovanni Toti, che nel torneo di singolare maschile del Badminton alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires ha ceduto nell’ultima gara del Gruppo D anche all’iberico Tomas Toledano per 13-21, 14-21 in mezz’ora di gioco. Una vittoria avrebbe significato per l’italiano il secondo posto nel raggruppamento, che non sarebbe servito per passare ...

Badminton - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giovanni Toti cede al cinese Li Shifeng e dice addio ai quarti di finale : L’impresa era davvero ardua, e purtroppo il nostro Giovanni Toti non ce l’ha fatta: nel torneo di singolare maschile del Badminton alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires l’azzurrino cede nella seconda gara del Gruppo D al cinese Li Shifeng, numero 5 del seeding, con il punteggio di 14-21, 7-21 in 33 minuti di gioco e dice addio al sogno dei quarti di finale. Nell’altra gara del girone il belga Julien Carraggi, battuto ...