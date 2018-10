Avvertimenti dalla Troika

huffingtonpost

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Ci siamo. La prossima sarà la prima di tante settimane decisive nel braccio di ferro tra Roma e Bruxelles sui conti pubblici. Lunedì il documento programmatico di bilancio dovrebbe planare sui tavoli della Commissione Europea. E giovedì i leader europei sono pronti a chiederne conto a Giuseppe Conte in occasione di un consiglio europeo ufficialmente convocato per parlare di Brexit (mercoledì sera) e sicurezza e immigrazione, giovedì appunto, ma che già si annuncia come processo all'Italia che vuole sforare il deficit. A quanto trapela da Bruxelles infatti, più leader europei si preparano a 'mettere sotto torchio' Conte sulla manovra economica: nessun alleato di Roma in vista."Sono tutti preoccupatissimi perché non vogliono essere tirati dall'Italia in una nuova spirale di crisi della zona euro", ci dice una fonte europea. La ...