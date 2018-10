Autostrade | ecco il progetto del nuovo viadotto Polcevera

Bus precipitato da viadotto ad Avellino - il pm chiede la condanna per i vertici di Autostrade : ecco quanto : Il Pm ha chiesto la condanna a 12 anni per Gennaro Lametta , titolare della «Mondo Travel» e proprietario del bus, che nell'incidente ha perso il fratello Ciro che stava guidando quell'autobus caduto ...

Genova - ecco il decreto : lo Stato potrà anticipare i fondi - fuori Società Autostrade : Nel testo finale ora al vaglio del Quirinale la realizzazione del ponte sarà affidata a uno o più operatori «escludendo Autostrade» e le altre concessionarie, «per evitare un vantaggio competitivo». Lo Stato potrà anticipare 30 milioni all'anno per 12 anni

Pedaggio - ecco come Autostrade guadagna con gli aumenti : Nel periodo 2013-2017 il traffico reale ha sempre superato quello stimato (su cui vengono fissati i pedaggi) assicurando ricavi extra fino al 18 per cento. E i margini di manovra che le convenzioni autostradali italiane consentono ai concessionari per assicurare una relativa certezza di crescita dei ricavi, e dunque dei profitti, non sono pochi. La risposta di Autostrade: «Pedaggi italiani ai minimi Ue»...

Dl Genova - ecco la bozza : "Autostrade ha 30 giorni per dare i soldi per il ponte" : Autostrade per l'Italia dovrà mettere a disposizione le somme per ricostruire il ponte entro 30 giorni dalla richiesta del commissario. Questo è quanto si legge in una bozza del decreto di Genova riportata da Repubblica: "Il concessionario, tenuto a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura (...), entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario straordinario pone a sua disposizione le somme necessarie al predetto ripristino ed ...

REVOCA CONCESSIONE Autostrade/ Ecco come farla senza costi per lo Stato : Si parla molto della possibilità che lo Stato tolga la CONCESSIONE ad AUTOSTRADE per l’Italia. senza però dire completamente la verità su alcune questioni, spiega UGO ARRIGO(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 06:03:00 GMT)AUTOSTRADE/ Perché nessuno ha mai chiesto le dimissioni di Castellucci?, di P. AnnoniAUTOSTRADE/ Tre buone ragioni per commissariare l'azienda di Benetton, di S. Luciano

Crollo ponte Morandi - al via i primi interrogatori in procura. Ecco cosa chiese la notte della tragedia un manager di Autostrade : Primo interrogatorio, negli uffici del palazzo di giustizia di Genova, nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi che ha travolto ed ucciso 43 persone e ha lasciato senza casa centinaia ...

Ponte Genova - ecco i 20 indagati per crollo Morandi/ Ultime notizie : "Autostrade responsabili - non colpevoli" : Genova, crollo Ponte Morandi: chi sono i 20 indagati 'per atto dovuto'. Ultime notizie, Pm Cozzi 'Autostrade responsabili, non colpevoli'.

Autostrade - Toninelli : «Ecco prova delle pressioni». Ma le carte sono di gennaio : «#Aiscat smentita dai fatti. Ecco prova delle 'cortesi' pressioni per dissuadere @mitgov dal pubblicare gli atti delle convenzioni»: il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, affida a Twitter le ...

Autostrade/ Riprendersi il monopolio dopo averlo regalato? Sì può - ecco come : Nel dibattito su AUTOSTRADE dopo il crollo del ponte Morandi si fa di tutto per tacere alcune opzioni perfettamente percorribili. Perché?

Autostrade/ Di Maio e Toninelli - alla concessione non c'è alternativa - ecco perché : I monopoli naturali come le AUTOSTRADE richiedono che i privati o lo Stato non decidano a priori le tariffe. Occorrono collaborazione e flessibilità.

La lista della Finanza : «Ecco chi sapeva». I 25 nomi - tra cui manager Autostrade : Dai carteggi dell’inchiesta sul crollo del viadotto emerge la consapevolezza negli ambienti del ministero sui ritardi nei lavori.