Auto ibride | la gara | vince chi consuma meno | non chi va più piano

Toyota regala 10 anni di garanzia sulle Auto ibride [FOTO] : Il nuovo programma Hybrid Service di Toyota offre l’estensione della garanzia per le vetture Full Hybrid Electric fino a 10 anni Il Toyota Hybrid Service, attivo da ottobre, è caratterizzato da una estensione di garanzia esclusiva e senza costi aggiuntivi per il cliente in caso di manutenzione regolare del veicolo presso le concessionarie e le officine autorizzate Toyota, rinnovabile fino a 10 anni o 250.000 km. Allineati a quelli delle ...

Toyota ci ricasca : nuovo maxi richiamo per 2 - 4 milioni di Auto ibride [FOTO] : Svelati anno e tipo di modelli targati Toyota che saranno oggetto della preoccupante operazione di richiamo Toyota, secondo Costruttore al mondo, denuncia nuovamente problemi di fabbricazione per le sue vetture annunciando un nuovo maxi richiamo questa volta dedicata a ben 2,43 milioni di vetture ibride. I difetti tecnici riguardano per lo più i modelli come Auris e Prius distribuiti sul mercato tra l’ottobre 2008 e il novembre 2014. Il ...

Toyota : nuovo richiamo per oltre 2 milioni di Auto ibride : Toyota è certamente uno dei principali produttori di automobili a livello globale ed è anche uno degli esponenti del settore ad investire maggiormente nella produzione di veicoli a zero emissioni, attraverso modelli con motori elettrici e ibridi a zero emissioni pensati per ridurre l’inquinamento a favore della salute ambientale. In queste ore si torna a parlare del produttore giapponese, per una notizia che riguarda alcune milioni di ...

Toyota annuncia maxi-richiamo di 2 - 4 mln Auto ibride nel mondo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Toyota - richiamate 2 - 4 mln Auto ibride : 8.50 Il gigante dell'auto, Toyota, annuncia il richiamo di 2,43 milioni di auto con motore ibrido in tutto il mondo, a causa di un malfunzionamento che potrebbe causare rischi di incidente. La decisione giunge a un mese di distanza dall'altro richiamo di oltre un milione di veicoli con la stessa tecnologia.

Toyota richiama oltre due milioni di Auto ibride a rischio incidente : Toyota ha annunciato il richiamo di 2,43 milioni di auto con motorizzazione ibrida in tutto il mondo, a causa di un problema di funzionamento che può potenzialmente causare rischi di incidente. L'annuncio arriva appena un mese dopo un altro richiamo di oltre un milione di auto con la stessa ...

Boom di Auto ibride elettriche in Italia : +28% negli ultimi mesi : Crescono del 28,2% le vendite di auto ibride in Italia a settembre 2018 contro lo stesso periodo dello scorso anno mentre sono più raddoppiate quelle elettriche, in controtendenza rispetto a un mercato che invece scende del 25% con un crollo di oltre il 38% per i diesel scesi a poco più di 60mila contro i quasi 98mila del 2017. E quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop sugli ultimi dati Unrae delle ...

Auto ECOLOGICHE/ Primato dell’Italia in Europa grazie a ibride e gpl : AUTO ECOLOGICHE, Primato dell'Italia in Europa soprattutto grazie alle vetture gpl e ibride. È quanto emerge da un rapporto dell'Associazione nazionale filiera industria AUTOmobilistica(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 10:41:00 GMT)

Clima - Greenpeace : “Dieci anni per dire addio alle Auto a benzina - gasolio e alle ibride convenzionali” : “Se l’Europa intende onorare gli impegni presi con gli accordi di Parigi per limitare l’innalzamento delle temperature medie entro il grado e mezzo, la vendita di auto a benzina, a gasolio e delle ibride convenzionali dovrà finire entro il 2028“: è quanto emerge da uno studio commissionato da Greenpeace al prestigioso istituto di ricerca tedesco DLR. Il rapporto chiarisce anche che il numero delle auto a benzina e gasolio circolanti ...

Ferrari - Camilleri : «Sei Auto su dieci ibride entro il 2022. Il Suv non si sposa con il brand - lo chiameremo Purosangue» : MARANELLO- «Aborro sentire la parola Suv nella stessa frase con la parola Ferrari. Non voglio offendere nessuno che usa questo termine con meno fastidio ma in un senso generalmente accettato,...

Auto elettriche e ibride : agli italiani "piacciono" : Agosto, con circa 92 mila Auto immatricolate, si presenta come il mese con il minor numero di immatricolazioni dell'intero 2018, in leggero aumento rispetto all'anno passato che mostrava quasi 85 mila ...

Toyota - oltre un milione di Auto ibride richiamate in tutto il mondo : Toyota ha annunciato ieri un massiccio piano di richiamo, che interesserà 1,03 milioni di autoveicoli con tecnologia ibrida a livello mondiale, sugli oltre 12 milioni venduti in totale dalla casa nipponica. Le zone interessate, oltre al Giappone, saranno prevalentemente il Nord America e l’Europa, e i modelli coinvolti saranno anche a marchio Lexus. In particolare, tra le auto indicate dalla casa giapponese ci sono la Prius (anche nella ...