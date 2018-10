Australia | doppietta di Bolt alla prima da titolare coi Mariners VIDEO

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Il sogno di Usaindi diventare calciatore in un campionato professionistico sembra sul punto di avverarsi, in. Schierato per lavolta danella formazione dei Central Coast, nel ruolo di attaccante centrale e con maglia numero 95 in onore del suo record del mondo sui 100 metri (9″58), il gigante dello sprint si è scatenato nell'amichevole precampionato contro una squadra della seconda divisione locale, il Macarthur South West United, a cui ha rifilato una. Sostituito al 30′ della ripresa, si è fermato a bordo campo per firmare autografi. Il match si è poi concluso col punteggio di 4-0 per la squadra di Central Coast. @usaindebut goal as a professional footballer. (: @FOXFOOTBALL ) ##cc#football pic.twitter.com/rXJVUD8BPb — Goalnownow (@goalnownow) 12 ottobre 2018