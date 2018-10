Australia | donna divorata da un coccodrillo mentre è in gita con la famiglia

Australia - due attacchi di squali : gravi una donna e una 12enne : Il paradiso in terra esiste ma pare che sia a caro prezzo. Si trova alle isole Whitsunday nel Queensland, stato del Nord est dell' Australia . Qui ci sono tra le più belle spiagge esistenti sul pianeta, fatte di sabbia fine e bianchissima, mare con acqua cristallina che però nasconde un'insidia mortale: oltre alle meduse, è abitato da squali di ogni genere. Nuotare può diventare molto rischioso. E infatti, proprio nella stessa localita' di Cid ...

Pedicure con i pesci : donna Australia na costretta ad amputare 5 dita del piede : Victoria Curthoys, di Perth Australia, durante una vacanza in Thailandia ha deciso di sottoporsi ad un trattamento di Pedicure con i pesci , una pratica decisamente solita nel paese asiatico ma che si sta diffondendo anche altrove, Europa compresa. A causa della Pedicure però la donna è stata costretta a farsi amputare le 5 dita del piede destro. Pedicure con i pesci : ricorso all'amputazione La notizia è stata diffusa dal Mirror che ha riportato ...

Donna Australiana uccide la migliore amica per adottarne i figli - condannata a 30 anni : Samantha Kelly, una Donna di 39 anni di Bendigo, Stato di Victoria (Australia) è stata uccisa in seguito ad un piano architettato dalla sua migliore amica, Christine Lyons. Quest'ultima era molto invidiosa dei figli di Samantha e ad un certo punto della sua vita si è convinta che l'unico modo per diventare lei la madre di quei bambini fosse quello di uccidere l'amica: soli cosi secondo lei poteva provare ad ottenere l'affidamento dei 4 figli. La ...